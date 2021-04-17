Варшава готує відповідь на видворення з Росії п’ятьох дипломатів

«Ми готові на кроки у відповідь Росії і зробимо це після отримання деталей» – заступник глави МЗС Польщі

Варшава відреагує на рішення Москви вислати п’ятьох польських дипломатів у відповідь на оголошення персонами нон грата трьох дипломатів з посольства РФ у Варшаві.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, повідомляє Укрінформ з посиланням на TVP.INFO.

«Ми очікуємо на офіційну інформацію з приводу оголошеного рішення… Ми готові на кроки у відповідь Росії і зробимо це після отримання деталей», – заявив Шинковський вел Сеньк.

У п’ятницю, 16 квітня, глава МЗС Росії Сергій Лавров оголосив про намір видворити п’ятьох польських дипломатів з РФ.

Як повідомлялося, Варшава 15 квітня оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата. Підставою для такого рішення було порушення цими особами умов дипломатичного статусу і вчинення дій на шкоду Польщі.

У польському МЗС заявили у цьому зв’язку, що Варшава повністю солідаризується з рішеннями, прийнятими США 15 квітня, що стосуються політики щодо Росії.

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

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