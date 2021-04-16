У відповідь на дії Варшави: Росія висилає п'ять польських дипломатів

Вчора Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів

Російська Федерація ухвалила рішення вислати п'ять польських дипломатів після того, як Варшава напередодні оголосила про рішення вислати з країни трьох російських дипломатів.

«Звернули увагу, як швидко у Варшаві підспівали адміністрації США, зажадавши виїзду з Польщі трьох російських дипломатів. У свою чергу, з Росії будуть вислані п'ять польських дипломатів», – повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ РФ.

Нагадаємо, вчора Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

«Підставою для такого рішення було порушення цими особами умов дипломатичного статусу і вчинення дій на шкоду Польщі», – заявили в МЗС Польщі.

16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.

Напередодні президент США Джозеф Байден ввів нові санкції проти Росії.

Цієї ночі президент США Джозеф Байден виступив з офіційною заявою, яка стосується ситуації навколо Росії та загострення на українському кордоні.

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.