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Сергій Таран Політолог

Переговори у Саудівській Аравії не зупинять війну. Але це все одно перемога

glavcom.ua
Представники Китаю, США та Саудівської Аравії під час переговорів за участі понад 40 країн про мирне врегулювання війни в Україні
фото: Reuters

Це перша так би мовити «нелінійна» зустріч щодо війни в Україні

Після зустрічі у Саудівській Аравії війна не закінчиться. А от латентних союзників у росії може стати менше. Перетягування країн глобального Півдня під формулювання, що мир можливий лише за умови територіальної цілісності України – це шлях того, щоби крок за кроком витискати ці країни із ланцюжків обходу антиросійських санкцій та закупівель російських енергоносіїв, завдяки яким росія має гроші на війну.

Успіх зустрічі – участь Китаю, який раніше, навряд би погодився на подібні переговори, якби там не було представників росії. Як і участь Індії, через яку, і відбувається значна частина аморальної торгівлі російською нафтою.

Але тепер кожна така зустріч – це затягування в зону конкретної відповідальності конкретних країн, які взявши на себе зобовʼязання будуть зацікавлені у мирі в України. Знову таки, звісно, на засадах територіальної цілісності України.

І стратегічно це має поступово підтягувати країни Півдня до позиції, близької до розуміння миру, яку висловлюють Захід та Україна.

Це перша так би мовити «нелінійна» зустріч щодо війни в Україні, коли переговорники представляють бачення не протилежні, а дуже розмаїті – як розмаїтими є 40 країн-учасників, які беруть у ній участь. І це добре. Бо дозволяє залучати до українського бачення миру більше країн. Без участі Росії.

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Джерело
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Теги: росія війна Саудівська Аравія Україна переговори

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Сергій Таран

Переговори у Саудівській Аравії не зупинять війну. Але це все одно перемога
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