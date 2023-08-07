Переговори у Саудівській Аравії не зупинять війну. Але це все одно перемога

Представники Китаю, США та Саудівської Аравії під час переговорів за участі понад 40 країн про мирне врегулювання війни в Україні

Це перша так би мовити «нелінійна» зустріч щодо війни в Україні

Після зустрічі у Саудівській Аравії війна не закінчиться. А от латентних союзників у росії може стати менше. Перетягування країн глобального Півдня під формулювання, що мир можливий лише за умови територіальної цілісності України – це шлях того, щоби крок за кроком витискати ці країни із ланцюжків обходу антиросійських санкцій та закупівель російських енергоносіїв, завдяки яким росія має гроші на війну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Успіх зустрічі – участь Китаю, який раніше, навряд би погодився на подібні переговори, якби там не було представників росії. Як і участь Індії, через яку, і відбувається значна частина аморальної торгівлі російською нафтою.

Але тепер кожна така зустріч – це затягування в зону конкретної відповідальності конкретних країн, які взявши на себе зобовʼязання будуть зацікавлені у мирі в України. Знову таки, звісно, на засадах територіальної цілісності України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І стратегічно це має поступово підтягувати країни Півдня до позиції, близької до розуміння миру, яку висловлюють Захід та Україна.

Це перша так би мовити «нелінійна» зустріч щодо війни в Україні, коли переговорники представляють бачення не протилежні, а дуже розмаїті – як розмаїтими є 40 країн-учасників, які беруть у ній участь. І це добре. Бо дозволяє залучати до українського бачення миру більше країн. Без участі Росії.