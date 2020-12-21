Папа Франциск: у вірян викрали Різдво

Папа Римський радить молитися замість того, щоб «ганятися за покупками»

Папа Римський Франциск закликав вірян не скаржитися під час пандемії коронавірусної інфекції на те, що вона обмежує якісь можливості.

Про це він сказав 20 грудня під час проповіді на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News.

За його словами, замість того, щоб скаржитися, можна зробити щось для тих, хто має ще менше. Папа закликав не робити «енний подарунок собі та друзям», а допомогти нужденним.

Франциск порадив молитися замість того, щоб «ганятися за покупками», тому що «споживацтво викрало у нас Різдво».

Раніше Папа Римський закликав світових лідерів гроші на озброєння спрямувати на боротьбу з Covid-19.

Також Папа Римський розкритикував «антимасочників».