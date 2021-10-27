У Києві знайшли вбитим учасника АТО (фото, відео)

Тіло чоловіка знайшли у закинутій будівлі на Осокорках

На вулиці Завальній у Дарницькому районі Києва (місцевість Осокорки) було виявлено бездиханне тіло молодого чоловіка. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як вдалось з’ясувати, загиблий – 36-річний учасник АТО. Знайомі чоловіка розповіли, що він, повернувшись з війни на сході, почав працювати на будівництві, винаймав житло та пристосовувався до цивільного життя. Однак грошей стало не вистачати на оренду кімнати. Тому влітку цього року чоловік вирішив переселитися у закинутий будинок, що на Славутичі.

Товариші розповіли, що через брак коштів у відчаї чоловік почав зловживати алкоголем. Знайшов «друзів» по чарці у найближчій наливайці. Такими «друзями» стали чоловік з судимістю та його вагітна подруга, які згодом прожили з учасником АТО в покинутому будинку майже місяць. Саме цей чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, у місцевому кафе проговорився про смерть. Мовляв, ішов по узбіччю та помітив, як ноги Дмитра (так звали загиблого) виглядають з-під кущів. Новоспечений друг пояснив, що боявся повідомити у поліцію про жахливу знахідку, бо вже притягувався до кримінальної відповідальності. Натомість затягнув тіло у покинутий будинок, де майже добу з подругою та ще одним любителем оковитої відпочивали.

Поліцію викликали друзі Дмитра, коли зрозуміли, що чоловік цілий день не виходив на зв’язок. Також сколихнула чутка від працівниць місцевого кафе про смерть чоловіка.

На подвір’ї будинку разом з правоохоронцями побачили новоспечених жителів захалустя. Спочатку люди сказали, що «господар» будинку пішов за пляшкою, але згодом таки показали, де сховали тіло загиблого.

Тіло 36-річного чоловіка було понівеченим.

Друзі покійного припускають, що саме нові «співмешканці» вбили їхнього товариша.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставити події.

Як повідомлялося, 14 жовтня в селищі Петропавлівська Борщагівка молодик до смерті побив учасника АТО.