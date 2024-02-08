Вдруге від початку року: в Ісландії почалось виверження вулкана (фото)

Це виверження вже шосте на півострові Рейк’янес, починаючи від 2021 року

Виверження відбувається всього через три тижні від останнього

У четвер на південному заході Ісландії вдруге за цей рік сталося виверження вулкана. Про це повідомляє ісландський мовник Ruv.

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Виверження відбувається всього через три тижні від останнього. Значне підвищення сейсмічної активності біля Фаґрадалсф'ялля на півострові Рейк’янес відбулося о 5:20 ранку, а магма вийшла на поверхню близько 6 ранку.

Виверження відбувається в районі, де почалося останнє виверження, приблизно за кілометр від міста Гріндавік. Зараз існує ризик відкриття вулканічних тріщин, оскільки магми в тунель надходить більше, ніж виходить.

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Зазначається, що такі виверження починаються з великою силою, але потім швидко вщухають.

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Виверження вулкана з вертольота Фото: Ruv

Всі активні зони популярної серед туристів Блакитної лагуни були евакуйовані вночі та вранці через землетрус, що стався вночі в серії кратерів Сундхнукс, і подальше виверження. У повідомленні Blue Lagoon йдеться, що евакуація пройшла успішно, і гості вже прибули в інші готелі або знаходяться на шляху до них. Усі заклади Blue Lagoon у Сварценгі сьогодні будуть зачинені.

Це виверження вже шосте на півострові Рейк’янес, починаючи від 2021 року.

В Ісландії 14 січня на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкана – жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали. Ісландія намагалася побудувати кам’яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, та виверження пробило захисні споруди. За даними метеорологічного бюро, напередодні близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

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Згодом лава досягла невеличкого містечка Гріндавік, і в ньому загорілися будинки. Незадовго до того, як лава дісталась до міста, нова тріщина з’явилась всього за 50 метрів до найближчих будинків населеного пункту.

Ще одне виверження вулкана на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії сталось 18 грудня, після низки сильних землетрусів. Тоді тріщини в землі потягнулися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк’явіка.

Нагадаємо, цього ж дня, 14 січня, на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.