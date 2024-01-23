Поштовхи відчувалися у Казахстані та Киргизстані. Китай сколихнув потужний землетрус

Про руйнування та постраждалих інформація не надходила

У ніч на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався сильний землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала. Про це інформує Сіньхуа.

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«Землетрус магнітудою 7,1 стався у вівторок о 02:09 за пекінським часом у повіті Вуха округу Аксу Сіньцзян-Уйгурського автономного району, північно-західний Китай», – зазначили у китайському центрі сейсмологічних мереж.

Сильні поштовхи відчули люди в Бішкеку, Алма-Ати та Ташкенті.

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Інформаційна агенція «Казининформ» повідомила, що, за даними МНС Казахстану, магнітуда землетрусу в Алматі досягла 6,7 балів. Підземні поштовхи тривали кілька хвилин, а люди поспішно залишають будинки та масово виходять на вулиці через страх обвалень.

Поштовхи магнітудою 5 відчували жителі Алма-Ати. Натомість в прикордонних районах Узбекистану була магнітуда 3 – 4 за шкалою Ріхтера.

МНС Казахстану додало, що епіцентр землетрусу розташований за 264 км на південний схід від Алмати на території Киргизстану.

У МНС Алмати зазначили, що згідно з алгоритмом взаємодії повідомлено відповідні держоргани, проводиться моніторинг на наявність руйнувань, функціонування об'єктів життєзабезпечення.

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Про руйнування та постраждалих інформація не надходила.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями на відносно невеликій глибині 10 км незадовго до півночі у понеділок. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 5,9 бала.

Землетрус відчувався у більшій частині околиць, включаючи місто Ланьчжоу, столицю провінції Ганьсу, що знаходиться приблизно за 100 кілометрів на північний схід від епіцентру.