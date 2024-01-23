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Поштовхи відчувалися у Казахстані та Киргизстані. Китай сколихнув потужний землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
Поштовхи відчувалися у Казахстані та Киргизстані. Китай сколихнув потужний землетрус
фото: скріншот

Про руйнування та постраждалих інформація не надходила

У ніч на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався сильний землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала. Про це інформує Сіньхуа.

«Землетрус магнітудою 7,1 стався у вівторок о 02:09 за пекінським часом у повіті Вуха округу Аксу Сіньцзян-Уйгурського автономного району, північно-західний Китай», – зазначили у китайському центрі сейсмологічних мереж.

Сильні поштовхи відчули люди в Бішкеку, Алма-Ати та Ташкенті.

Інформаційна агенція «Казининформ» повідомила, що, за даними МНС Казахстану, магнітуда землетрусу в Алматі досягла 6,7 балів. Підземні поштовхи тривали кілька хвилин, а люди поспішно залишають будинки та масово виходять на вулиці через страх обвалень.

Поштовхи магнітудою 5 відчували жителі Алма-Ати. Натомість в прикордонних районах Узбекистану була магнітуда 3 – 4 за шкалою Ріхтера.

МНС Казахстану додало, що епіцентр землетрусу розташований за 264 км на південний схід від Алмати на території Киргизстану.

У МНС Алмати зазначили, що згідно з алгоритмом взаємодії повідомлено відповідні держоргани, проводиться моніторинг на наявність руйнувань, функціонування об'єктів життєзабезпечення.

Про руйнування та постраждалих інформація не надходила.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями на відносно невеликій глибині 10 км незадовго до півночі у понеділок. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 5,9 бала.

Землетрус відчувався у більшій частині околиць, включаючи місто Ланьчжоу, столицю провінції Ганьсу, що знаходиться приблизно за 100 кілометрів на північний схід від епіцентру.

Теги: стихійні лиха Китай Казахстан Киргизстан землетрус

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