В Ісландії після виверження вулкана лава досягла міста, почалися пожежі

Населення міста Гріндавік заздалегідь евакуювали

14 січня під час виверження вулкана на острові Рейк’янес в Ісландії лава досягла невеличкого містечка Гріндавік, і в ньому загорілися будинки. Про це повідомив національний ісландський мовник Ruv.

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Лава досягла міста та охопила частину спершу одного будинку, який спалахнув, а потім і іншого.

The new volcanic fissure that opened up in Grindavík, Iceland today.



In the video, the first buildings are affected by the lava.pic.twitter.com/4QGZaROINo Будь ласка, читайте текст після реклами January 14, 2024

Незадовго до того, як лава дісталась до міста, нова тріщина з’явилась всього за 50 метрів до найближчих будинків населеного пункту.

Мер Гріндавіка Фаннар Юнассон раніше назвав виверження вулкана «великим і серйозним шоком для населення».

Виверження відбувалося достатньо близько, тому лаві залишалося подолати відносно короткий шлях до міста.

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Голова цивільної оборони Відір Рейніссон заявляв, що лава тече до міського водопроводу та мережі електропостачання. Наразі невідомо, чи вони постраждали.

Нагадаємо, в Ісландії 14 січня на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкана. Жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали.

Упродовж останніх тижнів Ісландія намагалася побудувати кам’яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, та виверження, схоже, пробило захисні споруди.

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За даними метеорологічного бюро, у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

До слова, 14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.