В Ісландії після виверження вулкана лава досягла міста, почалися пожежі

14 січня під час виверження вулкана на острові Рейк’янес в Ісландії лава досягла невеличкого містечка Гріндавік, і в ньому загорілися будинки. Про це повідомив національний ісландський мовник Ruv.

Лава досягла міста та охопила частину спершу одного будинку, який спалахнув, а потім і іншого.

The new volcanic fissure that opened up in Grindavík, Iceland today.



In the video, the first buildings are affected by the lava.pic.twitter.com/4QGZaROINo