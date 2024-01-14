Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч

У російському Ростові-на-Дону були масові проблеми з електроенергією

Румунські фермери припинили блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет». У російському Ростові-на-Дону розпочалися масові проблеми з електроенергією. У Японії сталося виверження вулкана. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Блокада руху вантажівок на україно-румунському кордоні завершена

Румунські фермери припинили блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет». Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет» на території Румунії припинено», – йдеться в повідомленні.

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Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

Нагадаємо, 13 січня, на території Румунії фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне». Державна прикордонна служба зазначала, що причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі, а ускладнення руху може бути в обох напрямках.

Масштабний блекаут у Ростові

Увечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочалися масові проблеми з електроенергією. Блекаут стався під час несприятливих погодних умов – за температури повітря від 18 до 20 градусів морозу.

Російські комунальники обіцяли відновити електропостачання за 2-3 години, але жодних гарантій не дали.

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«Компанія «Россети» ввела графік тимчасового обмеження електропостачання, через це наші споживачі без світла», – прокоментували ситуацію в компанії «Доненерго».

Конгрес США готує новий проєкт тимчасового фінансування уряду

Конгрес США готує проєкт фінансування роботи уряду до березня з огляду на наближення шатдауну. Лідери Палати представників і Сенату підтримують тимчасовий план фінансування, незважаючи на те, що спікер Майк Джонсон раніше відкинув ідею ще одного короткострокового продовження фінансування.

Новий план дозволить федеральним агентствам працювати на двох різних часових проміжках. Відповідно до нового плану, фінансування деяких федеральних агентств закінчиться 1 березня, тоді як фінансування інших триватиме до 8 березня.

Угоду мають схвалити обидві палати наступного тижня. Вона дасть Палаті представників і Сенату більше часу для завершення роботи над 12 законопроєктами про витрати на поточний фінансовий рік.

У Японії сталося виверження вулкана

14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.

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Японське метеорологічне агентство повідомило, що виверження вулкану в Японії розпочалося о 00:22 14 січня за місцевим часом і закликало альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя.

Виверження сталося на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність до трьох, що означає, що люди не повинні наближатися до кратера. Агентство попередило про можливість викидання великих каменів у повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.

Компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple

Уперше з 2021 року корпорація Microsoft відновила статус найдорожчої компанії у світі. Акції Apple піднялися на 0,2%, тоді як акції Microsoft – на 1%. Ринкові показники компаній сягнули 2,875 трильйона доларів та 2,887 трильйона доларів відповідно. Для Microsoft така сума капіталізації стала найвищим показником за всю історію.

Зміни повʼязані зі зниженням попиту на iPhone, які призвели до падіння акцій Apple на 3% у 2024 році. Водночас від початку року акції Microsoft навпаки зросли приблизно на 3%. Частково це повʼязано з лідерством корпорації у сфері генеративного штучного інтелекту завдяки інвестиціям у розробника ChatGPT OpenAI.