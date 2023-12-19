В Ісландії почалося виверження вулкана, евакуйовано ціле місто (фото)

За секунду вивергається від 100 до 200 куб. м лави

В аеропорту Рейк’явіка численні затримки рейсів

У понеділок, 18 грудня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана.

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Виверження почалося на північ від міста Гріндавік о 22:17 за місцевим часом, повідомляє BBC з посиланням на ісландське Метеорологічне бюро. Тріщини в землі потягнулися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк’явіка.

Раніше з рибальського містечка Гріндавік було евакуйовано близько 4 тисяч осіб, а геотермальний курорт «Блакитна лагуна», що розташований неподалік, було закрито.

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«Сейсмічна активність разом з вимірюваннями GPS-пристроїв вказують на те, що магма рухається на південний захід і виверження може продовжитися в напрямку Гріндавіка», – заявили в метеорологічному управлінні.

За даними служби, за секунду вивергається від 100 до 200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі.

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фото: Ісландське Метеорологічне бюро

Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, розташований неподалік, залишився відкритим, хоча і з численними затримками рейсів.

З кінця жовтня в районі Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.

Як повідомлялося, пізно ввечері в понеділок, 18 грудня, на північному заході Китаю стався потужний землетрус. У результаті загинули і постраждали сотні осіб.