В Ісландії почалося виверження вулкана, евакуйовано ціле місто (фото)
В аеропорту Рейк’явіка численні затримки рейсів
У понеділок, 18 грудня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана.
Виверження почалося на північ від міста Гріндавік о 22:17 за місцевим часом, повідомляє BBC з посиланням на ісландське Метеорологічне бюро. Тріщини в землі потягнулися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк’явіка.
Раніше з рибальського містечка Гріндавік було евакуйовано близько 4 тисяч осіб, а геотермальний курорт «Блакитна лагуна», що розташований неподалік, було закрито.
«Сейсмічна активність разом з вимірюваннями GPS-пристроїв вказують на те, що магма рухається на південний захід і виверження може продовжитися в напрямку Гріндавіка», – заявили в метеорологічному управлінні.
За даними служби, за секунду вивергається від 100 до 200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі.
Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, розташований неподалік, залишився відкритим, хоча і з численними затримками рейсів.
З кінця жовтня в районі Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.
Як повідомлялося, пізно ввечері в понеділок, 18 грудня, на північному заході Китаю стався потужний землетрус. У результаті загинули і постраждали сотні осіб.
Коментарі — 0