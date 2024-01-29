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На Донеччині оголошено про примусову евакуацію з дев’яти сіл області

Христина Петренко
glavcom.ua
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію з дев’яти сіл області
Щодо евакуації населення налагоджена співпраця з міжнародними партнерами
фото ілюстративне

Наголошується на необхідності евакуюватись до більш безпечних районів жителям області, сім’ям з дітьми та особам з вадами здоров'я

Координаційний штаб ухвалив рішення про примусову евакуацію з дев’яти сіл Мар’їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області. Про це інформує пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

«Прийняли рішення стосовно примусової евакуації з сіл Мар'їнської територіальної громади (ТГ) (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)», – йдеться у повідомленні.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив на необхідності евакуюватись до більш безпечних районів жителям області, сім’ям з дітьми та особам з вадами здоров'я.

«У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями», – зазначив голова Донецької ОВА.

За даними Філашкіна, станом на 24 січня у Мар’їнській та Очеретинській територіальних громадах проживали 72 дитини.

Раніше повідомлялось, що влада Харківщини оголосила повну евакуацію із двох громад. Йшлось про обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. В цих населених пунктах перебувало 3 043 людей, з них 279 – діти.

Нагадаємо, українцям почали надсилати фейкові повідомлення про евакуацію. Надходили повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями.  У відомстві попросили довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати, що вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

Правозахисниця дала роз'яснення щодо самостійної евакуації дітей з небезпечних регіонів України. Під час евакуації батьки часто відмовляються виїздити, хоча їхні діти, навпаки, хотіли б евакуюватись. Але в таких випадках за міжнародними гуманітарними стандартами потрібен дозвіл батьків, розповіла в інтерв’ю «РБК» програмна директорка благодійної недержавної організації «СОС Дитячі Містечка України» та голова правління «Українська мережа за права дітей» Дар'я Касьянова. За її словами, під час евакуації з дітьми має бути законний представник, але одна з проблем полягає у тому, що часто батьки самі не хочуть виїздити, і їх доводиться вмовляти.

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Теги: евакуація населення влада Донецьк

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