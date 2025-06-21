Велика Британія може узаконити евтаназію

Законопроєкт пройшов перше голосування

Парламент Великої Британії підтримав законопроєкт щодо легалізації асистованого суїциду для невиліковно хворих дорослих, відкривши шлях до однієї з найсуттєвіших соціальних змін у країні за останні десятиліття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У ході голосування законопроєкт підтримали 314 депутатів Палати громад, 291 – виступив проти. Документ під назвою «Про невиліковно хворих дорослих (кінець життя)» передбачає надання права завершити життя за допомогою лікарів тим повнолітнім громадянам Англії та Уельсу, які є психічно здоровими, мають діагноз невиліковної хвороби та, за прогнозами лікарів, проживуть не більше шести місяців.

Тепер законопроєкт буде передано до Палати лордів, де його розглядатимуть упродовж кількох місяців, вносячи можливі зміни. Утім, як зазначає агентство, лорди навряд чи блокуватимуть документ, ухвалений обраними депутатами.

У разі остаточного затвердження, Велика Британія може приєднатися до таких країн, як Канада, Австралія та окремі штати США, де асистований суїцид уже дозволений.

Прихильники закону наголошують, що він забезпечить гідний кінець життя та прояв гуманності до тих, хто страждає від тяжких захворювань. Водночас критики побоюються, що деякі пацієнти можуть відчувати тиск, щоб вкоротити собі віку, аби не бути тягарем для близьких чи суспільства.

Раніше ми писали, що візові програми у Великій Британії ставлять українських біженців у ситуацію невизначеності. Про це пише «Главком» із посиланням на видання The Independent.

Понад 218 тис. українців прибули до Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Вони отримали тимчасовий захист за спеціальними візовими програмами – Homes for Ukraine та Family Scheme. Але вже зараз багато хто з них знову відчуває невизначеність: уряд Британії не запропонував шляху до постійного проживання, а термін дії їхніх віз добігає кінця.