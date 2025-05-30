Келлог повідомив, які країни приєднаються до мирних переговорів у Стамбулі

Келлог зазначив, що головною перепоною для початку переговорів залишається відсутність офіційної відповіді від Росії

Безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії долучаться до нових переговорів між Україною та РФ, які мають відбутися 2 червня у Стамбулі. Про це повідомив спеціальний посланець президента США Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News, інформує «Главком».

Келлог зазначив, що ця група експертів раніше брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час попередніх зустрічей у Лондоні та Парижі.

Посадовець зазначив, що головною перепоною для початку переговорів залишається відсутність офіційної відповіді від Росії. За словами Келлога, Володимир Путін під час бесіди з Дональдом Трампом пообіцяв протягом тижня передати російську версію меморандуму. Проте ані українська, ані американська сторона досі не отримали цього документа.

Спецпосланець Трампа підкреслює, що основна мета переговорів у Стамбулі – досягнення повного припинення бойових дій: на землі, у повітрі, на морі, а також припинення атак на цивільну інфраструктуру.

«Ми маємо зіставити українські та російські пропозиції, визначити сфери можливих домовленостей і теми, які не підлягають компромісу. Подивимося, до чого дійдемо під час зустрічі у Стамбулі», – наголосив Келлог.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.