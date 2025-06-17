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Реєстр військовослужбовців: Комітет Ради підтримав законопроект

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Реєстр військовослужбовців: Комітет Ради підтримав законопроект
Документ був ухвалений після врахування пропозицій Президента України та рекомендований до розгляду у Верховній Раді
фото: depositphotos.com

Реєстр військовослужбовців: Комітет Ради підтримав законопроєкт, очікується розгляд у ВРУ

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про створення реєстру військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, зазначивши, що документ був ухвалений після врахування пропозицій Президента України та рекомендований до розгляду у Верховній Раді, пише «Главком».

Катерина Черногоренко зазначила ключові переваги впровадження такого реєстру:

  • Отримання точних та актуальних даних про особовий склад.
  • Формування аналітики з резерву в режимі реального часу.
  • Зменшення впливу людського фактора на процеси.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що реєстр функціонуватиме в Україні під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти, що гарантуватиме його безпеку та захист даних.

За словами Черногоренко, створення реєстру – це не просто технічне рішення, а частина ширшої мети: «ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID».

Нагадаємо, до кінця 2025 року Міністерство оборони планує дозволити українцям підписувати контракти на службу в Збройних силах у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Dou.

Як зазначила посадовиця, до кінця року в «Резерв+» зʼявиться смартконтракт. Це документ, який людина підписуватиме цифровим підписом після проходження процедури рекрутингу.

«Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт просто в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто», – пояснила вона

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Теги: військові Верховна Рада законопроєкт

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