ДНК можна видаляти та розрізати. Схвалено революційний метод лікування захворювань крові

Лікування триває декілька тижнів, але ефект може зберегтися на все життя

Новий метод дозволяє лікувати пацієнтів віком від 12 років

Велика Британія схвалила перший у світі метод лікування «генетичними ножицями» Casgevy – він дозволяє здійснювати цілеспрямоване розрізання та модифікації ДНК. Він заснований на інноваційному інструменті редагування генів CRISPR, винахідники якого Дженніфер Дудна та Еммануель Шарпантьє отримали Нобелівську премію у 2020 році, пише Die Welt.

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Терапія включає взяття стовбурових клітин з кісткового мозку пацієнта і модифікацію дефектного гена в лабораторії, щоб організм міг виробляти функціонуючий гемоглобін. Потім модифіковані клітини повторно вводяться пацієнту за допомогою інфузії. Лікування потребує перебування у лікарні протягом кількох тижнів, але результат може зберегтися на все життя.

За даними Британського агентства лікарських засобів, у ході клінічних випробувань не було виявлено жодних серйозних проблем із безпекою при здійсненні даного виду лікування, однак він все одно ретельно контролюється владою. Casgevy покликаний допомогти у боротьбі з такими генетичними захворюваннями як серповидноклітинна анемія і β-таласемія у пацієнтів віком від 12 років і старше. Вони характеризуються помилками в генах гемоглобіну, який використовується еритроцитами для перенесення кисню по організму.

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У людей із серповидноклітинною анемією генетична помилка може призвести до нападів дуже сильного болю, серйозних і небезпечних для життя інфекцій та анемії (при якій організму важко переносити кисень), а при β-таласемії помилка в гені може призвести до тяжкої анемії. Пацієнтам часто потрібне переливання крові кожні три-п'ять тижнів, а також ін'єкції та ліки протягом усього життя.

З 28 пацієнтів із серповидноклітинною анемією, які лікувалися у ході клінічних випробувань, 97% не зазнавали нападів сильного болю протягом року. 39 із 42 пацієнтам з β-таласемією, які покладаються на переливання крові, не потрібно було його робити протягом як мінімум 12 місяців. Трьом іншим пацієнтам вдалося скоротити кількість переливань крові як мінімум на 70%.

Нагадаємо, електронне направлення є умовою отримання пацієнтом безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг з реабілітації тощо. Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутись безпосередньо і НСЗУ сплатить такий візит за пацієнта.