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Суд Лондона поставив крапку: мільярдеру Фрідману закрито в'їзд до Великої Британії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Суд Лондона поставив крапку: мільярдеру Фрідману закрито в'їзд до Великої Британії
Особняк обійшовся підсанкційному олігарху у шалену сумму в понад $78 млн
фото з відкритих джерел

В уряді країни привітали рішення судді та додали, що це свідчить про ефективну роботу санкцій

Підсанкційний російський мільярдер Міхайло Фрідман програв судову справу у Високому суді Лондона. Олігарх вимагав дозволити йому витрачати щомісячно 30 тисяч фунтів стерлінгів на утримання лондонського особняку Athlone House з колекцією творів мистецтва вартістю 44 млн фунтів стерлінгів (понад $53 млн), повідомляє Reuters. 

Зазначається, що Високий суд Лондона у четвер, 26 жовтня, відмовив у задоволенні позову Фрідмана до британського санкційного офісу OFSI, який не дозволив олігарху збільшити. У своєму рішенні суддя Пушпіндер Саїні відхилив позов мільярдера, заявивши, що рішення OFSI було законним.

Адвокати Фрідмана повідомили Саїні, що він хотів би мати можливість повернутися до Британії, але суддя заявив у своєму рішенні, що повернення олігарха «не буде можливим», оскільки він фактично підпадає під заборону на в'їзд. Речник британського уряду привітав рішення суду, яке, за його словами, свідчить про те, що «режим ліцензування фінансових санкцій працює».

Варто додати, що адвокати мільярдера заявили у Високому суді Лондона, що Фрідману необхідно витрачати ці гроші, щоб запобігти занепаду Athlone House, який він купив за 65 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $78 млн).

Суд Лондона поставив крапку: мільярдеру Фрідману закрито в'їзд до Великої Британії фото 1
Лондонський особняк Фрідмана Athlone House
Лондонський особняк Фрідмана Athlone House

Нагадаємо, влада Великої Британії запропонувала підсанкційному російському олігарху, наближеному до диктатора Путіна, Михайлу Фрідману пересісти із особистого авто із водієм на громадський транспорт, аби економити власний бюджет. 

Також «Главком» писав, що 16 вересня цього року стало відомо, що британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо ймовірного ухилення від санкцій російського олігарха Михайла Фрідмана. Його було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей. Але пізніше він був звільнений під заставу. 

У серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він  підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме $1,2 млн та €1,93 млн (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Теги: суд Велика Британія Михайло Фрідман Лондон

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