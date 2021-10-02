На виборчій дільниці Грузії відбулася різанина: поранили одну особу

Сутичка відбулася під час процесу місцевих виборів Грузії

Поранення ножем отримав активіста Лейбористської партії

Активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням, пише «Эхо Кавказа».

Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста «Грузинської мрії».

Відомо, що постраждалого одразу госпіталізували до однієї з клінік Марнеульського району. Поліція продовжує встановлювати обставини подій.

За словами родичів постраждалого, внаслідок нападу, чоловік отримав серйозне поранення.

Раніше ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України.