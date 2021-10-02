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    На виборчій дільниці Грузії відбулася різанина: поранили одну особу

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    Сутичка відбулася під час процесу місцевих виборів Грузії - На виборчій дільниці Грузії відбулася різанина: поранили одну особу
    Сутичка відбулася під час процесу місцевих виборів Грузії
    фото з відкритих джерел

    Поранення ножем отримав активіста Лейбористської партії

    Активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням, пише «Эхо Кавказа».

    Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста «Грузинської мрії».

    Відомо, що постраждалого одразу госпіталізували до однієї з клінік Марнеульського району. Поліція продовжує встановлювати обставини подій.

    За словами родичів постраждалого, внаслідок нападу, чоловік отримав серйозне поранення.

    Раніше ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України.

    Теги: вибори партії Грузія поліція чоловік
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    На виборчій дільниці Грузії відбулася різанина: поранили одну особу