Вибори у Туреччині: на дільницях зафіксували рекордну кількість виборців

У першому турі Ердоган обійшов Киличдароглу, набравши 49,5% голосів

У другому турі виборів президента Туреччини на закордонних дільницях узяли участь майже 1,8 млн осіб – більше, ніж у першому турі. Про це повідомляє TRT Haber.

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«Вчора в іноземних представництвах завершилося голосування виборців, зареєстрованих у закордонному списку… віддано 1 млн 783 тис. 107 голосів», - повідомила Вища виборча комісія Туреччини.

Як зазначається, з урахуванням голосування на митних пунктах пропуску (воно триватиме до 17.00 28 травня) в другому турі вже взяли участь 1 млн 895 тис. 430 осіб.

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Для порівняння: в першому турі в іноземних представництвах проголосували 1 млн 691 тис. 287 громадян Туреччини та ще 148 тис. 183 - на митниці.

14 травня у Туреччині пройшов перший тур виборів президента. Ердоган обійшов Киличдароглу, набравши 49,5% голосів. Його суперник отримав 44,89% голосів, а Оган – 4,32%. Переможець визначиться у другому турі 28 травня.