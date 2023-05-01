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У Бундестазі заявили про загрозу втручання РФ у вибори до Європарламенту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Бундестазі заявили про загрозу втручання РФ у вибори до Європарламенту
Німецькі депутати заявили про необхідність розширювати знову є таки усвідомлення цієї загрози серед громадянського суспільства у Німеччині
фото з відкритих джерел

Зараз ведеться робота на рівні ЄС для протидії російському втручанню

Група депутатів німецького Бундестагу, представники трьох політичних партій, що входять до коаліції – «Соціал-демократів», партії «Зелених» та «Вільної демократичної партії», заявили про загрозу втручання Росії у вибори до Європейського парламенту в 2024 році, закликавши посилити усвідомлення цієї загрози серед німецького суспільства та протидіяти їй. Політики зазначили, що на рівні ЄС уже ведеться робота щодо такої протидії. Відповідні заяви німецькі політики зробили в коментарі Guildhall.

Парламентар від «Соціал-демократичної партії», член комітету з внутрішніх справ Німеччини Улі Грьотч заявив про загрозу російського втручання у вибори у 2024 році та наголосив, що зараз ведеться робота на рівні ЄС для протидії такому втручанню.

«Ми зіткнулися з викликом російського втручання у наші федеральні вибори у 2021 році, ми добре пам'ятаємо досвід США на президентських виборах і ми бачимо цю загрозу щодо виборів у 2024 році. Ми співпрацюємо з іншими країнами ЄС щодо протидії російському втручанню в європейські вибори, ми працюємо над тим, що необхідно зробити для протидії», – заявив політик.

Депутат німецького Бундестагу від партії «Зелених», член комітету з іноземних відносин Робін Вагнер заявив, що втручання в демократичні процеси є частиною стратегії РФ, такі дії робляться системно, а загроза втручання в європейські вибори в 2024 році є, за його словами, серйозним викликом.

«Ми знаємо про методи роботи РФ – втручання у вибори та демократичні процеси, кампанії з дезінформації, спроби дестабілізації західних держав, все це частина їхньої стратегії. Ми вже стикалися з такими ворожими процесами у минулому, все це задіюється Росією і прямо зараз і, безумовно, загроза втручання у вибори до Європарламенту у 2024 році – великий виклик», – заявив політик.

«РФ втручається на різних рівнях. Ми бачимо як дезінформація запускається в соціальних мережах, потім її підхоплюють деякі політики або політичні групи. Це неприпустимо. Ми маємо посилити нашу здатність ефективно протидіяти такому втручанню», – підсумував Робін Вагнер.

Представник від «Вільної демократичної партії», член комітету з питань оборони Маркус Фабер заявив про необхідність розширювати знову є таки усвідомлення цієї загрози серед громадянського суспільства у Німеччині.

«Усвідомлення загрози – перший крок до стійкості. Я вважаю, що в Німеччині після російського втручання у вибори в США кілька років тому усвідомлення громадянського суспільства про цю загрозу була на дуже високому рівні. Два роки тому на парламентських виборах у Німеччині я вважаю, що розуміння загрози було також на потрібному рівні. Але сьогодні, за наявності таких глобальних викликів, як війна чи кліматичні виклики, я вважаю, що, можливо, усвідомленість німецьким суспільством цієї загрози російського втручання (у вибори до Європарламенту у 2024 році – ред.) не на тому рівні, на якому була раніше. Але загроза вона тут, вона є (...)», – розповів політик.

«Ми посилюватимемо усвідомлення цієї загрози російського втручання у вибори, ми робитимемо це в Німеччині і також відповідна робота вже ведеться на рівні ЄС», – підсумував Маркус Фабер.

Нагадаємо, раніше в Європейському парламенті представник Румунії Драгос Тудораче заявив, що однією з цілей такого російського втручання у вибори до Європейського парламенту у 2024 році є підрив підтримки України з боку ЄС.

Теги: вибори війна Бундестаг партії дезінформація

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