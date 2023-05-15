У Туреччині підрахували 100% голосів: результати

На пост президента претендують Реджеп Ердоган та лідер об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу

Другий тур виборів президента Туреччини відбудеться 28 травня

Станом на 6:00 15 травня в Туреччині підраховано 100% голосів виборців. Згідно з даними Вищої виборчої ради, чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган набирає 49,34%, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу – 45%. Про це повідомляє Sozcu.

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Ердоган перемагає в 51 провінції, лідер опозиції Киличдароглу - в 30 (на сході, заході та частково на півдні). Столична провінція Анкара та Стамбул продемонстрували більшу підтримку Киличдароглу.

Президентські перегони продовжаться у другому турі, який відбудеться 28 травня.

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Нагадаємо, 14 травня у Туреччині відбулися президентські та парламентські вибори. О 17:00 завершилося голосування. Згідно із інформацією ЗМІ, явка виборців становила рекордні 88,3%. Загалом для виборців по всій країні було встановлено 191885 урн для голосування.

В опозиції вже заявили про масштабні маніпуляції влади на виборах.