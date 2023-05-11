Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, чи буде Левітс повторно балотуватись у президенти Латвії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, чи буде Левітс повторно балотуватись у президенти Латвії
Егілс Левітс
фото з відкритих джерел

Егілс Левітс не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента вдруге

Глава Латвії Егілс Левітс заявив, що не претендуватиме на переобрання через відсутність одностайності щодо його кандидатури в трьох партіях коаліції. Про це йдеться на сайті президента.

Дві політсили коаліції – партія «Нова єдність» і Національне об'єднання підтримують повторне висування Левітса на посаду президента. Водночас третя коаліційна сила «Об'єднаний список» та опозиційна партія «Латвія на першому місці» підтримали іншу кандидатуру, зазначається в заяві Левітса.

У цій ситуації, за його оцінкою, вирішальна роль у президентських виборах належатиме партіям, які «не представляють латиського та західного курсу Латвії». Левітс заявляє, що не хоче бути обраним за підтримки таких опозиційних партій.

«Переобрання на другий термін для мене не є самоціллю. Беручи до уваги де-факто коаліцію з прокремлівськими політичними силами, пов'язаними з олігархами, що формується нині, я прийняв рішення не брати участь у президентських виборах 31 травня», – заявив Левітс.

Президент водночас закликав зняти свою кандидатуру Улдіса Піленса – іншого кандидата, якого підтримує коаліційна партія «Об’єднаний список». На його думку, це дозволить коаліції узгодити єдиного кандидата на пост президента «в інтересах Латвійської держави».

Згідно з опитуванням, проведеним дослідницьким центром Norstat, більшість латвійських респондентів, 52%, не підтримують на президентській посаді ні Левітса, ні Піленса, і хочуть бачити замість них іншого кандидата.

Кандидатури на посаду президента Латвії можна висувати до 13 травня. Вибори президента відбудуться 31 травня.

Читайте також: Узбекистан може достроково отримати нового президента держави
Теги: Узбекистан Латвія вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Такер Карлсон називав Володимира Зеленського авторитарним президентом
Карлсон, у якого зірвало дах. Історія телеведучого, звільненого з Fox News Інформаційний фронт
25 квiтня, 15:20
На скраплений вуглеводневий газ не поширюються санкції проти Росії
Країни Балтії хочуть відмовитися від ще одного російського енергоносія
14 квiтня, 06:48
Євробачення-2023: порядок виступів та пісні всіх 15 конкурсантів першого півфіналу
Євробачення-2023: порядок виступів та пісні всіх 15 конкурсантів першого півфіналу
9 травня, 20:06
Латвія відправить Україні усі свої зенітно-ракетні комплекси Stinger
Військова допомога від партнерів та закон про деколонізацію: головне за ніч
22 квiтня, 07:20
На розгляд сейму внесли поправки до закону щодо підтримки українських біженців у Латвії до кінця року
Ще одна країна продовжить термін підтримки українських біженців: деталі
8 травня, 15:30
14 травня в Туреччині відбудуться президентські й парламентські вибори
Хвороба Ердогана. Політичний діагноз Сусіди
27 квiтня, 18:05
Зузана Чапутова прийняла прохання Едуарда Хегера про відкликання мандату на керівництво урядом
Словаччина отримає нового прем’єр-міністра: хто ним стане
7 травня, 18:46
Найманців «Вагнера» у ЄС можуть офіційно визнати терористами
Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами
9 травня, 21:35
Латвія заборонилас святкування 9 травня на всій території країни
Латвія заборонила святкування 9 травня: громадяни влаштували провокації (відео)
9 травня, 18:56

Політика

Зберегти міста та людей: Кремль зробив цинічну заяву про мету війни в Україні
Зберегти міста та людей: Кремль зробив цинічну заяву про мету війни в Україні
Стало відомо, чи буде Левітс повторно балотуватись у президенти Латвії
Стало відомо, чи буде Левітс повторно балотуватись у президенти Латвії
Санкції для РФ в обмін на членство: ЄС висунув жорсткий ультиматум одній країні
Санкції для РФ в обмін на членство: ЄС висунув жорсткий ультиматум одній країні
Президентка Грузії потрапила під шквал критики за свою позицію щодо Росії
Президентка Грузії потрапила під шквал критики за свою позицію щодо Росії
МЗС Китаю застерегло від «емоційного» погляду на російсько-українську війну
МЗС Китаю застерегло від «емоційного» погляду на російсько-українську війну
Боррель пояснив, чому ЄС продовжує підтримувати Україну
Боррель пояснив, чому ЄС продовжує підтримувати Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
5909
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
4579
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4550
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
4130
У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною
3951
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3611
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута

Новини

Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Вчора, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Вчора, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Вчора, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту