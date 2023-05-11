Стало відомо, чи буде Левітс повторно балотуватись у президенти Латвії

Егілс Левітс не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента вдруге

Глава Латвії Егілс Левітс заявив, що не претендуватиме на переобрання через відсутність одностайності щодо його кандидатури в трьох партіях коаліції. Про це йдеться на сайті президента.

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Дві політсили коаліції – партія «Нова єдність» і Національне об'єднання підтримують повторне висування Левітса на посаду президента. Водночас третя коаліційна сила «Об'єднаний список» та опозиційна партія «Латвія на першому місці» підтримали іншу кандидатуру, зазначається в заяві Левітса.

У цій ситуації, за його оцінкою, вирішальна роль у президентських виборах належатиме партіям, які «не представляють латиського та західного курсу Латвії». Левітс заявляє, що не хоче бути обраним за підтримки таких опозиційних партій.

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«Переобрання на другий термін для мене не є самоціллю. Беручи до уваги де-факто коаліцію з прокремлівськими політичними силами, пов'язаними з олігархами, що формується нині, я прийняв рішення не брати участь у президентських виборах 31 травня», – заявив Левітс.

Президент водночас закликав зняти свою кандидатуру Улдіса Піленса – іншого кандидата, якого підтримує коаліційна партія «Об’єднаний список». На його думку, це дозволить коаліції узгодити єдиного кандидата на пост президента «в інтересах Латвійської держави».

Згідно з опитуванням, проведеним дослідницьким центром Norstat, більшість латвійських респондентів, 52%, не підтримують на президентській посаді ні Левітса, ні Піленса, і хочуть бачити замість них іншого кандидата.

Кандидатури на посаду президента Латвії можна висувати до 13 травня. Вибори президента відбудуться 31 травня.

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