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Ердоган істерично відреагував на заклик провести дебати з Киличдароглу перед виборами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган істерично відреагував на заклик провести дебати з Киличдароглу перед виборами
Ердоган не захотів зутрічатись із опонентом на дебатах
фото: стоп-кадр з відео

Перед другим туром виборів, який відбудеться у неділю, два кандидати на посаду президента Туреччини знову обмінялись взаємними звинуваченнями

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю телеканалам CNN Türk та Kanal D проігнорував заклики провести телевізійні дебати з опозиційним кандидатом на пост глави держави Кемалем Киличдароглу. Він рішуче відкинув цю пропозицію, підкресливши, що їм нема про що розмовляти одне з одним.

«Тепер він кличе мене на телебачення. Про що ти зі мною говоритимеш? Він не має жодних досягнень, немає бачення»,  –  заявив турецький лідер.

Раніше, Киличдароглу  на своїй сторіці у Twitter викликав Ердогана на публічні дебати написавши:  «Ердоган, ти – покровитель терористів! Оскільки тобі потрібні докази, то кидаю тобі виклик. Зустрінемось на твоєму власному телебаченні, TRT, цього вечора, завтра чи суботи. Я всім доведу, що ти боягуз, який співпрацює з терористами!», – написав політик. 

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Згідно зі свіжими даними соціологічної компанії Konda, у другому турі президентських виборів у Туреччини Ердоган отримає 52,7% голосів, а кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу  –  47,3%.

14 травня у Туреччині пройшов перший тур виборів президента. Ердоган обійшов Киличдароглу, набравши 49,5% голосів. Його суперник отримав 44,89% голосів, а Оган – 4,32%. Переможець визначиться у другому турі 28 травня.

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Теги: телебачення санкції дебати

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