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Португалія намагається змусити ЄС перенести дату виборів до Європарламенту: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Португалія намагається змусити ЄС перенести дату виборів до Європарламенту: яка причина
державний секретар Португалії у справах Європи Тьягу Антунеш
фото: Politico

ЄС уже майже визначився, що вибори до Європарламенту наступного року відбуватимуться із 6 по 9 червня

Португалія намагається змусити Європейський Союз перенести дату виборів до Європейського парламенту у 2024 році, тому що за нинішнім планом вона припаде на довгі вихідні перед національним святом країни. Про це йдеться в публікації Politico.

Європейський Союз готовий визначити 6-9 червня наступного року як дату наступних виборів до ЄС. Водночас 10 червня Лісабон святкує День Португалії – національне свято, якому передують кілька вихідних.

Португальське національне свято, також відоме як Dia de Camões, відзначається в пам'ять про смерть 10 червня 1580 року Луїса де Камоенса, який вважається найбільшим поетом Португалії.

«Це було б жахливо з погляду участі у виборах, і ризик утримання від голосування зросте до небес. Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати», – заявив Politico державний секретар Португалії з питань Європи Тіагу Антунеш.

Лісабон пропонує перенести вибори до Європарламенту на травень. Але дипломат ЄС на умовах анонімності повідомив Politico, що дати майже узгоджені в Раді ЄС і незабаром будуть офіційно затверджені на рівні постійних представників.

«Я не бачу ніяких альтернатив, всі можливості вичерпані. Звичайно, прикро, що склалася така ситуація, але вона неминуча», – додав він.

Під час чотириденних виборів громадяни 27 країн Європейського Союзу матимуть можливість визначити склад Європейського парламенту на п'ять наступних років, починаючи з 2024 року. Це приведе до переобрання керівництва відомих європейських інституцій, таких як Єврокомісія, Європейська Рада та Європейська Служба Зовнішніх Справ.

Чотириденне вікно необхідне тому, що країни ЄС, як правило, проводять вибори в різні дні. Наприклад, Німеччина проводить вибори у неділю, тоді як наступне голосування у Словаччині відбудеться в суботу.

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України. 

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Теги: вихідні прапор України Європейський союз свято боєприпаси смерть прапор Єврокомісія вибори Німеччина День Європи

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