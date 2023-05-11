Португалія намагається змусити ЄС перенести дату виборів до Європарламенту: яка причина

ЄС уже майже визначився, що вибори до Європарламенту наступного року відбуватимуться із 6 по 9 червня

Португалія намагається змусити Європейський Союз перенести дату виборів до Європейського парламенту у 2024 році, тому що за нинішнім планом вона припаде на довгі вихідні перед національним святом країни. Про це йдеться в публікації Politico.

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Європейський Союз готовий визначити 6-9 червня наступного року як дату наступних виборів до ЄС. Водночас 10 червня Лісабон святкує День Португалії – національне свято, якому передують кілька вихідних.

Португальське національне свято, також відоме як Dia de Camões, відзначається в пам'ять про смерть 10 червня 1580 року Луїса де Камоенса, який вважається найбільшим поетом Португалії.

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«Це було б жахливо з погляду участі у виборах, і ризик утримання від голосування зросте до небес. Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати», – заявив Politico державний секретар Португалії з питань Європи Тіагу Антунеш.

Лісабон пропонує перенести вибори до Європарламенту на травень. Але дипломат ЄС на умовах анонімності повідомив Politico, що дати майже узгоджені в Раді ЄС і незабаром будуть офіційно затверджені на рівні постійних представників.

«Я не бачу ніяких альтернатив, всі можливості вичерпані. Звичайно, прикро, що склалася така ситуація, але вона неминуча», – додав він.

Під час чотириденних виборів громадяни 27 країн Європейського Союзу матимуть можливість визначити склад Європейського парламенту на п'ять наступних років, починаючи з 2024 року. Це приведе до переобрання керівництва відомих європейських інституцій, таких як Єврокомісія, Європейська Рада та Європейська Служба Зовнішніх Справ.

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Чотириденне вікно необхідне тому, що країни ЄС, як правило, проводять вибори в різні дні. Наприклад, Німеччина проводить вибори у неділю, тоді як наступне голосування у Словаччині відбудеться в суботу.

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України.