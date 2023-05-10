Зернову угоду продовжено? МЗС Туреччини розкрило подробиці перемовин у Стамбулі

Мевлют Чавушоглу: «Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі зосереджена на продовженні чорноморської зернової ініціативи»

Делегації Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі обговорюють продовження зернової угоди на два місяці, повідомляє видання Daily Sabah з посиланням на главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

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«Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі зосереджена на продовженні чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці», – наводить видання слова Чавушоглу.

Раніше повідомлялося, що в Москві відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова з Чавушоглу, на якій вони обговорили зернову угоду та ситуацію в Україні.

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У рамках угоди про експорт продовольства з українських портів експортовано майже 30 млн тонн продукції. Про це повідомив Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі.

«Загальний обсяг експорту зерна та іншої продукції в рамках ініціативи становить 29 798 277 тонн. У березні було експортовано 3 933 607 тонн, у квітні – 2 785 455 тонн (на 29% менше, ніж у березні), з 1 по 9 травня – 581 218 тонн», – йдеться у повідомленні.

Із 1 травня кількість інспекцій значно скоротилася – у середньому проводиться по дві-три перевірки суден на день. Про це ж напередодні повідомляли ООН.

Зернову угоду уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів – створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) та зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.

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