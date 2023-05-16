Глухий кут Туреччини

Громадяни Туреччини хочуть радикальних змін у країні

Незалежно від того, хто переможе на президентських виборах – Ердоган або Киличдароглу, Туреччина потребує радикальної перебудови. Про це свідчить рівень політичного кипіння – величезна явка – 89% виборців, а турецьке суспільство практично розколоте.

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Люди хочуть радикальних змін у країні. Але на це не здатний жоден із реальних кандидатів на перемогу.

Авторитарний Ердоган вичавив із гібридного та кризового стану Туреччини все, що міг, а у демократичного Киличдароглу, навіть якщо він переможе, просто немає сил змінити Туреччину на краще.

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Тож у Туреччині, після виборів усе тільки починається, бо вибори не вирішили головного питання – куди і як рухатися Туреччині у майбутнє.