Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня
фото з відкритих джерел

Bitcoin досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року

Вибух на залізничному мосту в Росії, вартість Bitcoin перевищила дворічний максимум, Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ, «Главком» склав добірку новин 4 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця. Укази № 140/2024 і № 141/2024 опубліковано на сайті глави держави в понеділок, 4 березня.

Командування Сил підтримки ЗСУ створили 2020 року. До Сил підтримки входять війська в галузі радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.

Генерал-майор Дмитро Герега обіймав посаду командувача Сил підтримки з 21 серпня 2021 року.

Бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи пропагандиста Кисельова

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Суд ухвалив рішення на засіданні 4 березня.

ВАКС вирішив конфіскувати в дохід держави:

  • 100% частки Кисельова в ТОВ «Клуб Сковороди», Київ;
  • 30,95% частки в ТОВ «Промо.Юей», Київ;
  • будинок площею загальною 151,1 кв. м і земельну ділянку у Коктебелі, Крим;
  • автомобіль марки Land Rover 2002 року випуску, причіп.

Вартість Bitcoin перевищила дворічний максимум

Bitcoin у понеділок, 4 березня, досяг дворічного максимуму, перевищивши $64 тис.

Зазначається, що на початку азійського дня він досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію – $63 850. Рекорд Bitcoin становить $68 999,99 – він встановлений у листопаді 2021 року.

Найдорожча криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткойн-фондами, зареєстрованими в США.

Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік

Аудит Міністерства оборони виявив на складах Командування медичних сил 30 тис. турнікетів, котрі зберігалися майже рік. Частину з них вже видали військовослужбовцям.

Майже 30 тис. нових турнікетів Sof виробництва США виявили на Житомирщині у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил. За даними відомства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, але лише через шість місяців військова частина видала перші з них захисникам – всього 458 штук.

Вибух на залізничному мосту в Росії

Сьогодні вранці, 4 березня, у Самарській області РФ був підірваний залізничний міст через річку Чапаєвка, рух поїздів паралізовано.

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області на Росії. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

За даними української розвідки, залізнична гілка використовувалась РФ для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімєр» у місті Чапаєвск Самарської області.

Читайте також:

Теги: Біткоїн війна ЗСУ Міноборони росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчим часом бої на Авдіївському напрямку можуть поситися
Бої за Куп'янський та Авдіївський напрямки: огляд ситуації на фронті
28 лютого, 15:03
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому на фронті склалася патова ситуація
5 лютого, 05:20
«Портал Комбат» заснований на мережі зі 193 «інформаційних порталів», сформованих навколо трьох цифрових екосистем
Франція викрила російську дезінформаційну мережу проти Заходу
12 лютого, 21:21
Міноборони дозволило військовим частинам перейти на електронний облік, але є нюанс
Міноборони дозволило військовим частинам перейти на електронний облік, але є нюанс
10 лютого, 14:46
Парламент Грузії 8 лютого схвалив нового прем’єра
Новий прем’єр Грузії зробив заяву про війну в Україні
20 лютого, 22:04
Михайло Подоляк зазначив, що немає ніякої ескалації і не буде на цьому напрямку
Подоляк прокоментував події в Придністров'ї і розповів, чи чекати ескалації
28 лютого, 23:30
Полонений африканець
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
11 лютого, 17:55
Тверський суд Москви вже заарештував на 15 діб трьох учасників учорашнього покладання квітів у центрі столиці
У російських містах пройшли акції у пам'ять про Навального, є затримані
17 лютого, 18:18
Міністр закордонних справ Литви закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії
«Ми не знаємо, скільки часу залишилося»: глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна
19 лютого, 13:35

Події в Україні

Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня
Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня
Російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке – ЗСУ
Російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке – ЗСУ
Окупанти вдвічі зменшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти вдвічі зменшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів
Партизани повідомили, яку техніку окупанти розмістили на території «Азовсталі» (відео)
Партизани повідомили, яку техніку окупанти розмістили на території «Азовсталі» (відео)
Блокада кордону: Шмигаль назвав причину бід польських фермерів
Блокада кордону: Шмигаль назвав причину бід польських фермерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
11K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
8880
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
7520
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
5967
Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
5486
Пугачова відгуляла першу неділю весни під легендарний український хіт (відео)

Новини

Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Сьогодні, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua