Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня

Bitcoin досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року

Вибух на залізничному мосту в Росії, вартість Bitcoin перевищила дворічний максимум, Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ, «Главком» склав добірку новин 4 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця. Укази № 140/2024 і № 141/2024 опубліковано на сайті глави держави в понеділок, 4 березня.

Командування Сил підтримки ЗСУ створили 2020 року. До Сил підтримки входять війська в галузі радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.

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Генерал-майор Дмитро Герега обіймав посаду командувача Сил підтримки з 21 серпня 2021 року.

Бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи пропагандиста Кисельова

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Суд ухвалив рішення на засіданні 4 березня.

ВАКС вирішив конфіскувати в дохід держави:

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100% частки Кисельова в ТОВ «Клуб Сковороди», Київ;

30,95% частки в ТОВ «Промо.Юей», Київ;

будинок площею загальною 151,1 кв. м і земельну ділянку у Коктебелі, Крим;

автомобіль марки Land Rover 2002 року випуску, причіп.

Вартість Bitcoin перевищила дворічний максимум

Bitcoin у понеділок, 4 березня, досяг дворічного максимуму, перевищивши $64 тис.

Зазначається, що на початку азійського дня він досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію – $63 850. Рекорд Bitcoin становить $68 999,99 – він встановлений у листопаді 2021 року.

Найдорожча криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткойн-фондами, зареєстрованими в США.

Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік

Аудит Міністерства оборони виявив на складах Командування медичних сил 30 тис. турнікетів, котрі зберігалися майже рік. Частину з них вже видали військовослужбовцям.

Майже 30 тис. нових турнікетів Sof виробництва США виявили на Житомирщині у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил. За даними відомства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, але лише через шість місяців військова частина видала перші з них захисникам – всього 458 штук.

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Вибух на залізничному мосту в Росії

Сьогодні вранці, 4 березня, у Самарській області РФ був підірваний залізничний міст через річку Чапаєвка, рух поїздів паралізовано.

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області на Росії. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

За даними української розвідки, залізнична гілка використовувалась РФ для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімєр» у місті Чапаєвск Самарської області.