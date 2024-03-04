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Польща пропонує ЄС ухвалити спільне рішення про заборону імпорту зерна з РФ і Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща пропонує ЄС ухвалити спільне рішення про заборону імпорту зерна з РФ і Білорусі
Туск звернуся до маршалка Сейму Польщі про застосування санкцій стосовно сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

Глава польського парламенту ініціює ухвалення рішення про санкції проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі

Польський уряд вважає, що ЄС має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту російського і білоруського зерна. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції у Вільнюсі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я переконаний, що спільне європейське рішення буде набагато ефективнішим, ніж рішення, ухвалені окремими країнами. Я б хотів, щоб ми разом, як ЄС, ухвалили рішення про санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської продукції», – сказав він.

Туск додав, що вже 4 березня глава польського парламенту ініціює ухвалення рішення про санкції проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.

«Сьогодні я звернуся до маршалка Сейму Польщі щодо рішення Сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції», – заявив очільник польського уряду.

Туск вважає, що посилення санкцій важливе для гарантування безпеки сільськогосподарського ринку Польщі та Європи загалом.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

До слова, понад половина жителів Польщі вважають, що політика Єврокомісії та попереднього уряду правої партії «Право і справедливість» погіршила становище польських фермерів і безпосередньо вплинула на ситуацію на українсько-польському кордоні.

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Теги: Польща Європейський союз Дональд Туск зерно росія Білорусь

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