У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі

Після вибуху госпіталізовано 18 людей, шестеро з яких перебувають у тяжкому стані

6 березня в російській республіці Тива стався вибух на Шагонарській ТЕЦ, унаслідок якого постраждали люди. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Голова республіки Владислав Ховалиг зазначив, що наразі причини вибуху на ТЕЦ встановлюються. На місці працюють оперативні служби, будівля оточена. Ймовірно, пожежа почалася в котельні.

фото з відкритих джерел

«Створюємо оперативний штаб. Мобілізуємо аварійні бригади для усунення наслідків», – написав Ховалиг.

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Співробітників евакуювали з будівлі. Загиблих немає, але відомо про щонайменше 18 постраждалих. За даними Telegram-каналу Baza, постраждало понад 20 людей, 17 з яких госпіталізовано.

фото: Baza

Місцеві ЗМІ повідомили, що усі чотири котли на Шагонарській ТЕЦ не постраждали та перебувають у робочому стані. Наразі центральне опалення відключено через аварійно-відновлювальні роботи.

фото: Baza

«Пожежу на Шагонарській ТЕЦ локалізовано. На цей момент 18 людей госпіталізовано. Шість перебувають у тяжкому стані. Дев'ятеро – у стані середньої тяжкості. Ще в трьох стан ближчий до задовільного», – згодом уточнив голова республіки.

Нагадаємо, 5 березня, у деяких районах тимчасово окупованого Криму місцеві жителі чули потужні вибухи. Після чого у повітрі з'явилися два російських гелікоптери.

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Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

До слова, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Між тим, у російському Єкатеринбурзі пролунав вибух на електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні заводи окупантів.

Раніше у Російській Федерації пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново.