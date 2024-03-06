Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі
Причини вибуху на ТЕЦ наразі невідомі
фото з відкритих джерел

Після вибуху госпіталізовано 18 людей, шестеро з яких перебувають у тяжкому стані

6 березня в російській республіці Тива стався вибух на Шагонарській ТЕЦ, унаслідок якого постраждали люди. Про це пишуть місцеві Telegram-канали. 

Голова республіки Владислав Ховалиг зазначив, що наразі причини вибуху на ТЕЦ встановлюються. На місці працюють оперативні служби, будівля оточена. Ймовірно, пожежа почалася в котельні.

У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі фото 1
фото з відкритих джерел

«Створюємо оперативний штаб. Мобілізуємо аварійні бригади для усунення наслідків», – написав Ховалиг.

Співробітників евакуювали з будівлі. Загиблих немає, але відомо про щонайменше 18 постраждалих. За даними Telegram-каналу Baza, постраждало понад 20 людей, 17 з яких госпіталізовано.

У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі фото 2
фото: Baza

Місцеві ЗМІ повідомили, що усі чотири котли на Шагонарській ТЕЦ не постраждали та перебувають у робочому стані. Наразі центральне опалення відключено через аварійно-відновлювальні роботи.

У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі фото 3
фото: Baza

«Пожежу на Шагонарській ТЕЦ локалізовано. На цей момент 18 людей госпіталізовано. Шість перебувають у тяжкому стані. Дев'ятеро – у стані середньої тяжкості. Ще в трьох стан ближчий до задовільного», – згодом уточнив голова республіки.

Нагадаємо, 5 березня, у деяких районах тимчасово окупованого Криму місцеві жителі чули потужні вибухи. Після чого у повітрі з'явилися два російських гелікоптери.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

До слова, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Між тим, у російському Єкатеринбурзі пролунав вибух на електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні заводи окупантів. 

Раніше у Російській Федерації пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново.

Теги: пожежа вибух росія ТЕЦ опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна захищається від російської агресії більшу частину своєї історії
Чи можливе примирення з Росією?
6 лютого, 22:00
Тоталітарний кремлівський режим готується відкрити свою «Путінопедію»
«Вікіпедія» – більший ворог росіян, ніж алкоголь. Що ж далі?
4 березня, 11:15
У Пермському краї РФ спалахнула масштабна пожежа через вибух на газопроводі (відео)
У Пермському краї РФ спалахнула масштабна пожежа через вибух на газопроводі (відео)
8 лютого, 20:55
Друга річниця російського вторгнення: країни G7 зробили заяву щодо підтримки України
Друга річниця російського вторгнення: країни G7 зробили заяву щодо підтримки України
24 лютого, 21:20
Жозеп Боррель у київському укритті
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті
7 лютого, 09:41
Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між РФ та Україною
Ердоган готовий відновити процес переговорів між Росією та Україною
28 лютого, 18:32
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
14 лютого, 10:45
Цього року звернення стане частиною передвиборчої кампанії Путіна, як кандидата в президенти
Послання Путіна до росіян: яке улюблене слово диктатора
29 лютого, 11:46
Усі українські командири мають знати фронт, заявив Зеленський
Президент дав Сирському карт-бланш на кадрові зміни в армії
2 березня, 19:29

Соціум

У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі
У Росії стався вибух на ТЕЦ: є постраждалі
Грошова допомога для українських біженців: влада Швеції повідомила приємну новину
Грошова допомога для українських біженців: влада Швеції повідомила приємну новину
Держдеп США відреагував на знищення корабля «Сергій Котов»
Держдеп США відреагував на знищення корабля «Сергій Котов»
Британія зняла санкції з мільярдера, який відмовився від громадянства РФ
Британія зняла санкції з мільярдера, який відмовився від громадянства РФ
Китай презентував новий амбіційний план із працевлаштування
Китай презентував новий амбіційний план із працевлаштування
СБУ: російські студенти системно вивчають хакерство під контролем ФСБ РФ
СБУ: російські студенти системно вивчають хакерство під контролем ФСБ РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
18K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
17K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
16K
Нам треба вчитися у ворога
14K
Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці
8795
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум

Новини

Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua