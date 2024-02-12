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Кого підтримує Вірменія у війні Росії проти України? Пашинян зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кого підтримує Вірменія у війні Росії проти України? Пашинян зробив заяву
Раніше Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію
фото з відкритих джерел

«Я сказав, що у ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність»,

Від самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Вірменія не була союзником Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише Reuters.

«Я сказав, що у ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність», – заявив Пашинян британській газеті Daily Telegraph.

При цьому він додав, що співпраця Вірменії «в галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки».

За останні 30 років Вірменія та Азербайджан вели дві великі війни через спірну територію Нагірного Карабаху. Цей регіон є частиною Азербайджану і у вересні минулого року азербайджанські війська встановили над ним повний контроль.

Останніми місяцями Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію у забезпеченні своїх оборонних потреб, оскільки його країна не отримала необхідної допомоги від Москви. Пашинян також висловив надію Азербайджан, залишиться прихильним до укладання міцного мирного договору.

Нагадаємо, раніше Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Москва неодноразово її підводила.

Як зазначило видання, Вірменія, що межує з Грузією, Азербайджаном, Іраном і Туреччиною, вже давно покладається на Росію як на великого союзника і має російську військову базу в Гюмрі, приблизно за 90 км на північний захід від столиці, а також інші об'єкти.

«Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини», – сказав Пашинян. Прем'єр уточнив, що раніше ця проблема була простою, тому що такого питання не було і не було складності зі створенням концепції.

Також Пашинян дорікнув Путіну та Лукашенку через ЄАЕС.

Теги: Вірменія війна росія

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