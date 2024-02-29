У Петербурзі палає криголам «Єрмак»

Зазначається, що судно на даний час не експлуатується

Роботу з пожежогасіння ускладнює складне планування судна

Сьогодні, 29 лютого, у морському порту в Петербурзі загорівся дизель-електричний криголам «Єрмак». Про це повідомляє місцеве російське видання Neva.Today.

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Як повідомили пожежники, заявка про спалах на криголомі надійшла до чергової частини о 11:23. До приїзду перших пожежних підрозділів було евакуйовано дев'ять осіб.

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За даними надзвичайного відомства, спалахнуло сміття на першій палубі. Вогонь поширився на 20 метрів квадратних. Роботу з пожежогасіння ускладнює складне планування судна.

фото: пресслужба ГУ МНС Росії у Петербурзі

Зазначається, що судно на даний час не експлуатується. Північно-Західна транспортна прокуратура розпочала перевірку події.

Нагадаємо, у Москві палала будівля «Известия Hall». Крім того, вогонь перекинувся на бар «Резиденція» та нічний клуб Lookin Rooms, які згоріли. Пожежа сягнула до 800 кв. м, їй надано третій рівень складності.

Нещодавно в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. За словами мешканців вони чули звук безпілотників у небі, згодом пролунали вибухи. Повідомляється, що було видно дим у районі Новолипецького металургійного комбінату.