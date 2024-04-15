Макрон назвав справедливим рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади
Макрон: Росія не запрошена, але спортсмени без гімну та прапора зможуть змагатися
Президент Франції Еммануель Макрон назвав справедливим рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх у нейтральному статусі.
«Це рішення (допуск російських спортсменів на Олімпіади у нейтральному статусі. – ред.), на мою думку, справедливе. Ми просимо спортсменів дотримуватись норм пристойності, не робити неповажних висловлювань на адресу суперників, не грати в політику та не виявляти агресію.
Олімпізм дозволяє країнам та спортсменам, які не згодні один з одним, примиритися. Росія не запрошена, її лідера не може бути запрошено. Але спортсмени без гімну та прапора зможуть змагатися», – наводить слова Макрона RMC Sport.
Нагадаємо, що Макрон запропонував світове перемир’я на період Олімпійських ігор.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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