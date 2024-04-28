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У червні може початися шлях до справедливого миру – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
У червні може початися шлях до справедливого миру – Зеленський
Президент анонсував перший інавгураційний Саміт миру, який планують провести у червні
фото: Офіс президента

Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 795-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про майбутню безпекову угоду із США, перший інавгураційний Саміт миру, який планують провести у червні, а також подякував військовим.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Жодного дня не втрачаємо для України: щойно говорив із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом. Подякував йому та всім конгресменам за підтримку нашої держави й особисте лідерство у просуванні нового пакета допомоги Україні. Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами, щоб досягти саме того рівня оперативності в допомозі, який потрібен, щоб не лише зберігати наші позиції, а й щоб зривати російські плани війни. Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні, – ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість – усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій. У розмові з паном Джеффрісом підкреслив, що необхідні системи «Петріот», і якнайшвидше.

Також зараз наші команди – України та Сполучених Штатів – працюють над двосторонньою безпековою угодою. Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства. Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди.

Наступного тижня теж буде досить багато міжнародної комунікації – і публічної, і непублічної. Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік у політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу.

Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру.

Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс.

І наша незмінна вдячність воїнам, усім Силам оборони та безпеки України, кожному й кожній на фронті, на бойових постах, на бойових завданнях. Харківщина, донецькі напрямки, усі південні напрямки. Дякую кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб знищувати окупантів – це потрібно якнайбільше.

За результатами тижня на особливу вдячність заслуговують воїни 57-ї окремої і 58-ї окремої мотопіхотних бригад, а також воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти. Відзначу також і наших воїнів-прикордонників – і тих, хто разом з усіма зараз б’ється на передовій, і тих, хто захищає наші прикордонні громади, знищує російські ДРГ. Особлива вдячність усім воїнам спецпідрозділу ДОЗОР Державної прикордонної служби України. Також – воїнам бригади «Помста», і дякую за особливі результати штаб-сержанту Олександру Метейку, старшим сержантам Сергію Нестеренку і Святославу Ігнатюку. Бригада «Сталевий кордон» – головний сержант Іван Коваль, сержант Віталій Микитенко, старший солдат Євген Колеснік. Молодці! Чернігівський та Волинський прикордонні загони – старші солдати Михайло Данилюк та Михайло Миндюк, сержанти Юрій Ромашин та Михайло Середа, а також старший сержант Роман Новик. Сумський прикордонний загін – особливо відзначилися солдат Андрій Круть та штаб-сержант Юрій Попков. Я дякую й усім воїнам нашого Харківського загону, а особливо – старшим солдатам Денису Шевченку та Володимиру Шевцову, майору Андрію Кучинському. Пишаюся вами всіма, воїни!

Дякую кожному й кожній, хто з Україною, хто в Україні та для кого Україна – єдиний на цій землі дім.

Слава Україні!»

Раніше Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо. 

Теги: росія роман солдат кордон Україна Володимир Зеленський Харківщина статут українці саміт запрошення

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