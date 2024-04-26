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Російська влада заборонить громадянам вживати одне слово

Ірина Міллер
glavcom.ua
Російська влада заборонить громадянам вживати одне слово
Коло «забороненого» формуватиметься в міру розвитку правозастосовчої практики
фото з відкритих джерел

Заборона слова «анексований» може стати ще однією «абстракцією», як екстремістський статус

Мін'юст Росії повідомив про майбутнє засідання Верховного суду РФ, на якому буде розглянуто позов про визнання екстремістським «Антиросійського сепаратистського руху». Організації з такою назвою знайти не вдалося. Таким чином, російська влада може намагатися залякати тих, хто не визнає приєднання Криму та інших українських територій до Росії, карати можуть навіть за звороти зі словом «анексований», кажуть юристи, опитані «Агентством».

У прес-релізі на сайті мін'юст РФ уточнює, що йдеться про «рух щодо руйнування багатонаціональної єдності та територіальної цілісності Росії». Справа була передана судді 17 квітня, випливає з даних на сайті суду. Розгляд призначено на 10.00 7 червня.

Якщо верховний суд РФ погодиться з вимогою мін'юсту, це стане ще однією «абстракцією», такою як екстремістський статус «Міжнародного громадського руху ЛГБТ», сказала «Агентству» юристка Олександра Баєва. «Як зазвичай у таких випадках буває, широта розсуду використовуватиметься правозастосовником так, як він вважатиме за потрібне», — додала вона.

Експертка припустила, що рішення буде спрямоване насамперед проти розмов про відокремлення від Росії будь-яких територій, зокрема Криму та анексованих українських областей. У тому числі під забороною можуть опинитися фрази на кшталт «анексований Крим» чи «українські території», зазначила вона. Адвокатка Валерія Вєтошкіна зазначила, що заборонити можуть як такі формулювання, так і певну символіку, проте поки що незрозуміло, яку саме.

При цьому деякі фрази не можуть бути повністю заборонені, зазначає Баєва: «Це як із «Ні війні» чи ще з чимось. Швидше за все це стане предметом уваги [силовиків], це буде приводом для заведення адміністративної справи, можливо навіть кримінальної. Переслідування буде рандомним».

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Усі рішення про визнання «екстремістськими» неіснуючих організацій приймаються на закритих засіданнях, а рішення судів не публікуються, розповів юрист Євген Смирнов, який співпрацює з «Першим відділом». Рішення «складені за одним лекалом і є вкрай безграмотними з юридичної точки зору», зазначив він. Їх, як правило, неможливо зрозуміти, хто учасники забороненого руху, яка у нього символіка та інші подробиці, що призводить до того, що силовики та суди на місцях самі визначають, кого притягати до відповідальності. «Однозначно сказати, які ризики спричинить нинішній позов, неможливо, коло «забороненого» формуватиметься в міру розвитку правозастосовчої практики», — додав юрист.

Ця норма, ймовірно, «зависне над усіма, щоб її можна було застосувати, коли це буде зручно», сказала Баєва. За її словами, чим публічніша людина, тим у більшій зоні ризику вона перебуває, більшою мірою ризикують політики, журналісти та активісти. «Я не думаю, що прийдуть відразу за всіма журналістами, хто в статтях пише «анексований Крим», але такий ризик є», - додала вона.

При цьому влада вже зараз має всі інструменти, щоб заборонити подібні висловлювання, зазначила Баєва. У Кримінальному кодексі ще з 2013 року існує стаття про заклики до порушення територіальної цілісності Росії, за яке передбачено, зокрема, позбавлення волі на строк до п'яти років. Також це вже зараз можна кваліфікувати як екстремізм, наголосила вона. Експерт припустила, що позов Мін'юсту покликаний ще сильніше криміналізувати такі висловлювання та налякати людей. Крім того, рішення Верховного суду про визнання будь-якого руху екстремістським спрощує аргументацію силовикам та суду, додала юристка.

Організація діяльності екстремістської організації, згідно з російським законом, карається штрафом (до 800 тисяч рублів) або позбавленням волі на строк до 10 років. За участь у такій організації карають штрафом (до 600 000 рублів), примусовими роботами (до 4 років) або позбавленням волі на строк до шести років.

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Нагадаємо, Ситуація у Донецькій та Луганській областях, на Херсонщині та Запоріжжі вкрай складна. Про це президент держави-терористки Росії Путін заявив під час звернення з нагоди Дня працівників органів держбезпеки, повідомили пропагандистські ЗМІ.

Крім того, російський диктатор доручив спецслужбам посилити роботу за ключовими напрямками – такими, як боротьба з тероризмом, екстремізмом, захист державного кордону.

Як пише The Washington Post., українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю. 

Теги: росія анексія суд активісти влада

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