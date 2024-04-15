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Олеся Яхно Політтехнологиня

50 відтінків «СВО»

glavcom.ua
Військова агресія Кремля дуже дорого коштує для простих росіян
фото з відкритих джерел

Початковий сенс, який вкладав Кремль у «СВО» давно вже змінився

Так, нам дуже не вистачає зараз ППО та інших видів озброєнь, що ми всі гостро відчуваємо щодня через почастішання російських ракетних і дронових атак.

І, тим не менш, незважаючи на нахабну агресію Росії на тлі затримок Заходу з поставками військової допомоги Україні, різноманітні процеси відбуваються і всередині самої РФ, розмиваючи початкове значення, яке вкладав Кремль у «СВО».

Тепер уже можна констатувати множинність цих значень.

Ну, наприклад:

  • Спеціальна внутрішня операція (проломи в безпеці всередині самої РФ, теракт зокрема, а також проблеми застарілої інфраструктури, коли всі ресурси витрачаються на війну проти України).
  • Спеціальна водна операція (серія повеней у російських містах).
  • Спеціальна ватна операція (коли інфіковані сепаратизмом, кров'ю і війною люди складають новий клас РФ).
  • Спеціальна васальна операція (зростання залежності від Китаю).
  • Спеціальна військово-морська операція (істотне скорочення і витіснення ВМФ РФ).
  • Спеціальна з вдовами операція (бунт вдів війни).
  • Спеціальна вставання з колін і звеличення операція (коли за рос паспорт можна отримати по морді).
  • Спеціальна Воронезька операція (бомбити Воронеж, коли бумеранг війни летить у саму РФ).
  • Спеціальна віро-принизлива операція (скорочення парафій РПЦ по всьому світу і чистки всередині церкви/позбавлення сану тих, хто не прославляє війну).
  • Спеціальна весни російської операція (майбутні бунти на міжнаціональному рівні через несправедливість розподілу всього).
  • Спеціальна велосипедна операція (спроби несанкціонованого перетину кордону з боку РФ).

Та й, власне, початковий сенс, який вкладав Кремль у «СВО» (у буквальному, називному значенні, на рівні слів – Спеціальна військова операція) теж змінився. Не дарма російська влада зараз все частіше вживає слово війна.

І річ не тільки в тому, що війна розтягнулася в довгу, і зручніше тепер говорити, що це війна із Заходом (і частково так і є – маю на увазі загалом орієнтир на розвал західних інституцій та альянсів). Але й у тому, що між Росією як державою і війною можна ставити знак рівності.

Що тим паче має стати мотивом для Заходу для чіткішого і швидшого самовизначення щодо своєї участі у протистоянні (в даному випадку на рівні підтримки України).

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Теги: росія теракт війна росіяни

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Олеся Яхно

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