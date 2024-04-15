50 відтінків «СВО»
Початковий сенс, який вкладав Кремль у «СВО» давно вже змінився
Так, нам дуже не вистачає зараз ППО та інших видів озброєнь, що ми всі гостро відчуваємо щодня через почастішання російських ракетних і дронових атак.
І, тим не менш, незважаючи на нахабну агресію Росії на тлі затримок Заходу з поставками військової допомоги Україні, різноманітні процеси відбуваються і всередині самої РФ, розмиваючи початкове значення, яке вкладав Кремль у «СВО».
Тепер уже можна констатувати множинність цих значень.
Ну, наприклад:
- Спеціальна внутрішня операція (проломи в безпеці всередині самої РФ, теракт зокрема, а також проблеми застарілої інфраструктури, коли всі ресурси витрачаються на війну проти України).
- Спеціальна водна операція (серія повеней у російських містах).
- Спеціальна ватна операція (коли інфіковані сепаратизмом, кров'ю і війною люди складають новий клас РФ).
- Спеціальна васальна операція (зростання залежності від Китаю).
- Спеціальна військово-морська операція (істотне скорочення і витіснення ВМФ РФ).
- Спеціальна з вдовами операція (бунт вдів війни).
- Спеціальна вставання з колін і звеличення операція (коли за рос паспорт можна отримати по морді).
- Спеціальна Воронезька операція (бомбити Воронеж, коли бумеранг війни летить у саму РФ).
- Спеціальна віро-принизлива операція (скорочення парафій РПЦ по всьому світу і чистки всередині церкви/позбавлення сану тих, хто не прославляє війну).
- Спеціальна весни російської операція (майбутні бунти на міжнаціональному рівні через несправедливість розподілу всього).
- Спеціальна велосипедна операція (спроби несанкціонованого перетину кордону з боку РФ).
Та й, власне, початковий сенс, який вкладав Кремль у «СВО» (у буквальному, називному значенні, на рівні слів – Спеціальна військова операція) теж змінився. Не дарма російська влада зараз все частіше вживає слово війна.
І річ не тільки в тому, що війна розтягнулася в довгу, і зручніше тепер говорити, що це війна із Заходом (і частково так і є – маю на увазі загалом орієнтир на розвал західних інституцій та альянсів). Але й у тому, що між Росією як державою і війною можна ставити знак рівності.
Що тим паче має стати мотивом для Заходу для чіткішого і швидшого самовизначення щодо своєї участі у протистоянні (в даному випадку на рівні підтримки України).
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