Командувач сил НАТО в Європі: армія РФ зараз на 15% більша, ніж на початку вторгнення

Росія покладається на кількість, доступну великій країні, і, незважаючи на очевидні недоліки її військових, продовжує становити загрозу існуванню України

Росія компенсувала свої важкі втрати у війні проти України, і зробила це швидше, ніж очікувалося. Про це розповів на слуханнях у Конгресі в четвер, 11 квітня, головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

За його словами, російські втрати стосуються здебільшого сухопутних військ – понад 2000 танків і 315 000 солдатів пораненими або вбитими. Ці втрати росіяни відновлюють «набагато швидше», ніж очікували у НАТО.

«Армія зараз фактично більша – на 15 відсотків – ніж була, коли вона вторглася в Україну. За минулий рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 тис. до 470 тис.», – сказав Каволі.

Щодо інших втрат, то російські стратегічні сили, авіація дальньої дії, кібернетичні можливості, космічні можливості та можливості в електромагнітному спектрі не втратили жодного потенціалу, сказав генерал.

Командувач зазначив, що в Росії зросло виробництво високоточних вогневих засобів великої дальності, і країна-агресор також почала купувати балістичні ракети, крилаті ракети і безпілотники дальнього радіуса дії у третіх країн, які раніше не брали участі в цій війні.

«Можливо, найбільше занепокоєння викликає те, що російські військові за останній рік продемонстрували прискорену здатність вчитися й адаптуватися до викликів на полі бою як тактично, так і технологічно, і стали організацією, що навчається та мало нагадує ту хаотичну силу, яка вдерлася в Україну два роки тому», – наголосив Каволі.

Він додав, що Росія покладається на кількість, доступну великій країні, і, незважаючи на очевидні недоліки та дисфункції її військових, продовжує становити загрозу існуванню України.

«Україна не може сама витримати цю боротьбу. Сполучені Штати, наші союзники та партнери повинні продовжувати забезпечувати Україну боєприпасами, зброєю та технікою», – сказав командувач НАТО в Європі.

Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Про це повідомило міністерство оборони країни-агресорки. Згідно з указом, з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії буде призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Як повідомлялося, за даними розвідки Британії, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.