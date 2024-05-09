Безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї
Місцеві зафіксували сім прильотів
У ніч на 9 травня в Краснодарському краї пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки.
Безпілотники нібито атакували нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї. Зазначається, що атакована нафтобаза належить компанії Лукойл.
Місцеві зафіксували сім прильотів.
Водночас місцева влада заявила, що всі безпілотники «посадили» засоби РЕБ, але деякі впали на нафтобазу.
«ЗСУ вчинили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА – збито шість. Декілька дронів упали в селі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів», – пише Оперативний штаб Краснодарського краю.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Про це повідомило джерело «Главкома».
OSINT-аналітик Брейді Афрік оприлюднив супутникові знімки наслідків атаки аеродрому. На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому, які були уражені українськими дронами.
Коментарі — 0