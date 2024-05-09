Безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї

У результаті пожежі на нафтобазі пошкоджено кілька резервуарів

Місцеві зафіксували сім прильотів

У ніч на 9 травня в Краснодарському краї пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки.

Безпілотники нібито атакували нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї. Зазначається, що атакована нафтобаза належить компанії Лукойл.

фото з відкритих джерел

Місцеві зафіксували сім прильотів.

Водночас місцева влада заявила, що всі безпілотники «посадили» засоби РЕБ, але деякі впали на нафтобазу.

«ЗСУ вчинили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА – збито шість. Декілька дронів упали в селі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів», – пише Оперативний штаб Краснодарського краю.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Про це повідомило джерело «Главкома».

OSINT-аналітик Брейді Афрік оприлюднив супутникові знімки наслідків атаки аеродрому. На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому, які були уражені українськими дронами.