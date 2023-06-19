Путін хотів похвалити танк, але щось пішло не так: деталь, яка шокує росіян

Диктатор визнав, що йому начхати на життя громадян своєї країни

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з так званими воєнними кореспондентами розповів про те, як внаслідок підриву танку загинув солдат. Але головне для диктатора – що вціліла їх вітчизняна бойова машина. Таку деталь зауважив російський опозиціонер Ілля Яшин, який наразі перебуває у в'язниці.

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Путін похвально розмірковував буцімто «російські танки найкращі у світі» й навів приклад із зони бойових дій, де танк Т-90 підірвався на фугасі, але зрештою залишився нібито практично неушкодженим.

«Мехвод (механік-водій – ред.), щоправда, загинув. Просто вдарився там сильно. Але залізо майже ціле», – намагався переконати журналістів президент країни-агресорки.

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Т-90 – новітній російський танк. Він обладнаний комплексом «Айнет», що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Ці снаряди перевершують звичайні осколково-фугасні ЗОФ26 у 5-7 разів за ефективністю ураження живої сили.

Яшин підкреслив, що найважливіше завдання сучасної бронетехніки полягає у збереженні екіпажу та солдатського життя, а не заліза. Тому що залізо можна виготовити на заводі, а загиблу людину вже не повернути.

«Але Путін, очевидно, має інші пріоритети. Для нього люди є витратним матеріалом, цінність якого в жодне порівняння не йде з милими його серцю танками, літаками та ракетами. У цьому наша принципова відмінність. Ми з вами за життя та збереження людини. А Путін культивує смерть і буквально бачив усіх у труні, своїх та чужих. Кожен, хто сьогодні бере до рук зброю та вирушає до України, має про це пам'ятати», – написав опозиціонер.

Зауважимо, у грудні московський суд засудив опозиціонера Іллю Яшина до 8,5 років увʼязнення в колонії загального режиму. Перед тим суд визнав політика винним у поширенні так званих фейків про російську армію під час відеотрансляції про масові вбивства жителів українського міста Буча. За версією сторони обвинувачення, Яшин вчинив злочин 7 квітня під час прямої трансляції на Youtube. Опозиціонер наводив свідчення того, що жителів Бучі вбивали російські військові, але також і розбирав аргументи російської сторони, яка наполягає на своїй непричетності до загибелі людей.

Раніше повідомлялося, що Росія відправляє на війну музейні експонати. Крім того, ЗСУ знищили модернізований російський танк Т-90М.

До слова, напередодні Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного.