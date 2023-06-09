Росія готує інформаційну спецоперацію проти України: що варто знати

Росія прагне створити політичну кризу в Україні

Російська Федерація підготувала інформаційну кампанію з метою дискредитації України і президента Володимира Зеленського, щоб перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів», – йдеться в повідомленні.

Росія підготувала серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи. Підготовлені заголовки публікацій мають так званий «клікбейтний» характер та містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, Президента України:

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу»;

«Вибух дамби має «змити» Зеленського»;

«Зеленський робить все, щоб перестати бути «нашим мерзотником»;

«Підрив дамби утопить Зеленського і Україну».

Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження «живої» дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі. Наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупантів, яка підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.