Удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: названо імена

Серед загиблих – дві провідниці, працівник моторвагонного депо та фахівці з обслуговування пасажирів

Унаслідок російського удару безпілотником по перону залізничного вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро працівників залізниці. Серед них – батько двох неповнолітніх синів та мати доньки. Про це повідомив портал «Залізна родина», пише «Главком».

Загиблі – 32-річна Яна Шпакова, 60-річні Вікторія Носікова та Катерина Борисова, 48-річний Руслан Діль і 38-річний Євгеній Кривко.

Яна Шпакова працювала адміністраторкою дитячого простору на вокзалі. У неї залишилася неповнолітня донька.

Яна Шпакова, яка загинула під час удару по Дніпру фото: Укрзалізниця

Вікторія Носікова та Катерина Борисова були провідницями.

Вікторія Носікова, яка загинула під час удару по Дніпру фото: Укрзалізниця

Катерина Борисова яка загинула під час атаки на Дніпро фото: Укрзалізниця

Руслан Діль працював у моторвагонному депо Синельникового. Під час російської атаки він саме повертався додому з відпустки.

Руслан Діль, який загинув під час атаки на Дніпро фото: Укрзалізниця

Євгеній Кривко працював фахівцем із супроводу та допомоги пасажирам. У чоловіка залишилися двоє неповнолітніх синів.

Руслан Діль, який загинув під час атаки на Дніпро фото: Укрзалізниця

Усі п’ятеро загинули внаслідок удару російського безпілотника по перону залізничного вокзалу в Дніпрі.

Нагадаємо, 29 жовтня російська терористична армія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло багато людей.

До слова, «Укрзалізниця» розкрила обставини російської атаки на залізничний вокзал у Дніпрі, яка сталася 29 жовтня. Попри оголошену повітряну тривогу та численні попередження про небезпеку, частина пасажирів залишилася біля електропоїзда.

Як повідомлялося, міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою критикою комунікації державних органів після російського удару по залізничному вокзалу міста. Він заявив, що чиновники намагаються уникнути відповідальності та витрачають надто багато ресурсів на власний піар.