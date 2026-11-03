Рішення на користь України розлютило Москву: Росія висунула Норвегії ультиматум

Москва вимагає скасувати обмеження щодо російського судна та п’яти об’єктів нерухомості, арештованих за позовами українських компаній

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах Норвегії в Москві та заявило йому протест через арешт російського майна за клопотаннями українських компаній. Російська сторона вимагає від Осло зняти обмеження та «дотримуватися міжнародного права». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС країни-агресора.

Одним із приводів для протесту став арешт судна «Професор Молчанов», яке перебуває в порту Баренцбург на архіпелазі Шпіцберген. Його затримали на початку вересня за рішенням норвезького суду на вимогу «Нафтогазу України» та інших українських підприємств.

Окупанти заявили, що тривала зимова стоянка судна може призвести до його пошкодження та створити загрозу для довкілля.

Крім того, Москва нагадала про арешт п’яти об’єктів російської нерухомості в Осло. МЗС країни-агресора заявили, що Росія домагатиметься скасування обмежень щодо всього майна.

Росія також зажадала від Норвегії безумовного дотримання міжнародного права, зокрема положень Договору про Шпіцберген.

Договір про Шпіцберген – міжнародна угода 1920 року, яка закріпила суверенітет Норвегії над архіпелагом Шпіцберген, але надала громадянам і компаніям країн-учасниць, зокрема Росії, рівні права на господарську діяльність там. Договір також передбачає використання архіпелагу виключно в мирних цілях.

Водночас у заяві російського МЗС не уточнюється, яких саме кроків Москва може вжити у відповідь, якщо Осло не виконає її вимоги.

Варто нагадати, що норвезькі органи влади затримали російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбург на Свальбарді. Захід застосували на вимогу Групи «Нафтогаз» для забезпечення виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії приблизно $4,22 млрд основного боргу, а також процентів і витрат.