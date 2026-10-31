Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 31 жовтня 2026 року
Ніч на 31 жовтня запам'яталася загостренням політичної кризи в Польщі: біля суду у Варшаві затримали трьох людей, а Навроцький прорвався до будівлі суду. В Україні Росія атакувала енергооб'єкти Києва – є перебої зі світлом і водою, а також вдарила дронами по трьох районах Харкова. Вибухи цієї ночі лунали також у Дніпрі, Сумах та на Полтавщині. Під ранок ударні дрони атакували Башкортостан – вибухи чули в промзоні Уфи. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 жовтня.
У Польщі спалахнула конституційна криза: у Варшаві затримали трьох людей
У Польщі спалахнула конституційна криза – опозиція звинувачує Туска у перевороті. У Варшаві загострилося протистояння: затримано трьох людей. Навроцький прорвався до польського суду, сторони обмінялися звинуваченнями.
Росія атакувала енергооб'єкти Києва і вдарила по Харкову
Ворог атакував енергооб'єкти Києва – у місті перебої зі світлом і водою. Також РФ вдарила дронами по Харкову: під ударом опинилися три райони, є постраждалі.
Дрони атакували Башкортостан: вибухи в промзоні Уфи
Під ранок ударні дрони атакували Республіку Башкортостан – вибухи лунали в промисловій зоні Уфи. Наслідки уточнюються.
Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими
Президент України відреагував на погодження потенційного продажу перехоплювачів і закликав США передати Україні ракети Patriot до початку зими.
Боєць, якого евакуювали повітрям, став Героєм України
Військовий, якого евакуювали повітрям, отримав звання Героя України.
Інші важливі новини:
- The Economist зафіксував рекордні втрати Росії у війні проти України
- Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут
- Трамп назвав «дурними людьми» прихильників санкцій проти Росії
Читайте також:
- 31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
- Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
- Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада
- Низка столичних автобусів і один тролейбус 31 жовтня – 1 листопада курсуватимуть зі змінами: перелік
Коментарі — 0