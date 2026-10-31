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Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 31 жовтня 2026 року

Ніч на 31 жовтня запам'яталася загостренням політичної кризи в Польщі: біля суду у Варшаві затримали трьох людей, а Навроцький прорвався до будівлі суду. В Україні Росія атакувала енергооб'єкти Києва – є перебої зі світлом і водою, а також вдарила дронами по трьох районах Харкова. Вибухи цієї ночі лунали також у Дніпрі, Сумах та на Полтавщині. Під ранок ударні дрони атакували Башкортостан – вибухи чули в промзоні Уфи. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 жовтня. 

У Польщі спалахнула конституційна криза: у Варшаві затримали трьох людей

У Польщі спалахнула конституційна криза – опозиція звинувачує Туска у перевороті. У Варшаві загострилося протистояння: затримано трьох людей. Навроцький прорвався до польського суду, сторони обмінялися звинуваченнями.

Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня фото 1

Росія атакувала енергооб'єкти Києва і вдарила по Харкову

Ворог атакував енергооб'єкти Києва – у місті перебої зі світлом і водою. Також РФ вдарила дронами по Харкову: під ударом опинилися три райони, є постраждалі.

Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня фото 2

Дрони атакували Башкортостан: вибухи в промзоні Уфи

Під ранок ударні дрони атакували Республіку Башкортостан – вибухи лунали в промисловій зоні Уфи. Наслідки уточнюються.

Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня фото 3

Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими

Президент України відреагував на погодження потенційного продажу перехоплювачів і закликав США передати Україні ракети Patriot до початку зими.

Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня фото 4
фото: Getty Images, Офіс президента

Боєць, якого евакуювали повітрям, став Героєм України

Військовий, якого евакуювали повітрям, отримав звання Героя України.

Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня фото 5

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Теги: Польща втрати опозиція звання героя криза росія

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