Росія зруйнувала торговельний центр Metro на Рівненщині

За попередньою інформацією, внаслідок удару люди не постраждали

Російські війська атакували заклад торговельної мережі Metro на Рівненщині. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, пише «Главком».

«Разом з усіма службами перебуваю на місці події», – написав очільник ОВА.

Наслідки удару окупантів фото: соцмережі

На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Варто нагадати, що 20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет «Епіцентр» у Рівненській області. Унаслідок обстрілів виникла масштабна пожежа.

За даними рятувальників, постраждали четверо людей, трьох з них було госпіталізовано. Ліквідацію пожежі ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних російських ударів. Через небезпеку рятувальники були змушені тимчасово відходити в безпечні місця. Наразі пожежу повністю ліквідовано.