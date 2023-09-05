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Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники
Олексій Резніков посідає сьоме місце за тривалістю перебування на посаді міністра оборони
фото з відкритих джерел

За часи незалежності України оборонне відомство очолювали 19 осіб

Верховна рада цього тижня змінить міністра оборони: замість Олексія Резнікова президент пропонує призначити нинішнього керівника Фонду державного майна Рустема Умерова. На посаді Резніков запам'ятався не лише успішними переговорами про передачу Україні західної зброї, а й низкою корупційних скандалів у відомстві. Він очолив міністерство незадовго до початку повномасштабної війни та керує ним понад 670 днів. «Слово і діло» підрахувало, як довго працювали його попередники.

Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники фото 1

За часи незалежності України Міністерство оборони очолювали 19 осіб, включно з виконуючими обов'язків. Найдовше – загалом 2065 днів – працював Олександр Кузьмук. Він був четвертим міністром оборони за президента Леоніда Кучми й сьомим – за Віктора Ющенка.

Степан Полторак посідає друге місце за тривалістю перебування на посаді – 1781 день. Він був призначений міністром за президента Петра Порошенка і пішов у відставку разом з урядом Володимира Гройсмана після обрання Володимира Зеленського.

На третьому місці міністр оборони часів президента Ющенка Анатолій Гриценко – він пропрацював 1048 днів, зокрема й виконуючим обов'язки.

Перший міністр оборони незалежної України і єдиний за кого країна була ядерною – Костянтин Морозов – зберігав посаду протягом 763 днів.

Михайло Єжель за президента Віктора Януковича очолював Міноборони 700 днів. Минулого року Держбюро розслідувань повідомило йому про підозру у справі щодо Харківських угод: за версією слідства, колишній міністр погодив проєкти документів про перебування чорноморського флоту росії в Україні без експертизи. Єжеля заочно заарештовано.

684 дні міністром оборони був Валерій Шмаров за президента Кучми.

Олексій Резніков посідає сьоме місце за тривалістю перебування на посаді міністра оборони – 670 днів станом на 4 вересня. Очікується, що парламент звільнить його нині, 5 вересня.

Попередник Резнікова – Андрій Таран – пропрацював за президента Зеленського 611 днів.

Володимир Шкідченко був міністром оборони 591 день, Юрій Єхануров – 536 днів, Євген Марчук – 457 днів, Павло Лебедєв – 431 день, Віталій Радецький – 322 дні, Дмитро Саламатін – 321 день, Валерій Іващенко – 280 днів у статусі виконуючого обов’язків – 189 днів, Валерій Гелетей – 104 дні, Михайло Коваль – 101 день як в.о. міністра.

Найменше – 27 днів – тимчасово очолював міністерство Ігор Тенюх, якого було призначено відразу після Революції Гідності.

Нагадаємо, учора, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Він опублікував фото свого звернення, де перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. «Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – наголосив глава держави.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.

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Теги: міністр Андрій Таран Валерій Шмаров Олексій Резніков Анатолій Гриценко Валерій Гелетей Михайло Єжель Євген Марчук Степан Полторак Міноборони Валерій Іващенко

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