Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники

За часи незалежності України оборонне відомство очолювали 19 осіб

Верховна рада цього тижня змінить міністра оборони: замість Олексія Резнікова президент пропонує призначити нинішнього керівника Фонду державного майна Рустема Умерова. На посаді Резніков запам'ятався не лише успішними переговорами про передачу Україні західної зброї, а й низкою корупційних скандалів у відомстві. Він очолив міністерство незадовго до початку повномасштабної війни та керує ним понад 670 днів. «Слово і діло» підрахувало, як довго працювали його попередники.

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За часи незалежності України Міністерство оборони очолювали 19 осіб, включно з виконуючими обов'язків. Найдовше – загалом 2065 днів – працював Олександр Кузьмук. Він був четвертим міністром оборони за президента Леоніда Кучми й сьомим – за Віктора Ющенка.

Степан Полторак посідає друге місце за тривалістю перебування на посаді – 1781 день. Він був призначений міністром за президента Петра Порошенка і пішов у відставку разом з урядом Володимира Гройсмана після обрання Володимира Зеленського.

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На третьому місці міністр оборони часів президента Ющенка Анатолій Гриценко – він пропрацював 1048 днів, зокрема й виконуючим обов'язки.

Перший міністр оборони незалежної України і єдиний за кого країна була ядерною – Костянтин Морозов – зберігав посаду протягом 763 днів.

Михайло Єжель за президента Віктора Януковича очолював Міноборони 700 днів. Минулого року Держбюро розслідувань повідомило йому про підозру у справі щодо Харківських угод: за версією слідства, колишній міністр погодив проєкти документів про перебування чорноморського флоту росії в Україні без експертизи. Єжеля заочно заарештовано.

684 дні міністром оборони був Валерій Шмаров за президента Кучми.

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Олексій Резніков посідає сьоме місце за тривалістю перебування на посаді міністра оборони – 670 днів станом на 4 вересня. Очікується, що парламент звільнить його нині, 5 вересня.

Попередник Резнікова – Андрій Таран – пропрацював за президента Зеленського 611 днів.

Володимир Шкідченко був міністром оборони 591 день, Юрій Єхануров – 536 днів, Євген Марчук – 457 днів, Павло Лебедєв – 431 день, Віталій Радецький – 322 дні, Дмитро Саламатін – 321 день, Валерій Іващенко – 280 днів у статусі виконуючого обов’язків – 189 днів, Валерій Гелетей – 104 дні, Михайло Коваль – 101 день як в.о. міністра.

Найменше – 27 днів – тимчасово очолював міністерство Ігор Тенюх, якого було призначено відразу після Революції Гідності.

Нагадаємо, учора, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Він опублікував фото свого звернення, де перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

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Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. «Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – наголосив глава держави.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.