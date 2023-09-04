Рустем Умеров: цікаві факти з життя майбутнього міністра оборони

Президент Зеленський очікує від Ради підтримки кандидата

Олексій Рєзніков подав у відставку, і замість нього Міністерство оборони України має очолити Рустем Умєров. Про це заявив президент Володимир Зеленський у рамках свого традиційного вечірнього звернення у неділю, 3 вересня.

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Глава нашої держави наголосив: «Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури».

Біографія та особисте життя

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді в сім'ї вихідців з Алушти в Криму, є етнічним кримським татарином та мусульманином. Закінчив Кримську школу-інтернат для обдарованих дітей Міносвіти та науки АР Крим, був стипендіатом з «Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), США». У Національній академії управління здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів.

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З 2004 по 2010 Умєров обіймав різні керівні посади у компанії lifecell.

У 2016 році допомагав створювати «Фонд Культурної Спадщини».

У 2019 році Рустем Умєров став народним депутатом України від фракції «Голос» і очолив Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Він також був співголовою «Кримської платформи» та членом переговорної групи з РФ.

У 2021 році - нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за указом Президента України.

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З вересня 2022 року очолює Фонд Державного майна.

Рустам Умєров одружений та має трьох дітей.

Робота з деокупації Криму

У 2007 році Умєров був співзасновником міжнародної організації «Bizin Qirim» та ГО «Земляцтво кримських татар», а з 2011 до 2013 року - «Фонду Розвитку Криму». У 2012 році він став співзасновником та членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації, був довіреною особою кандидата у народні депутати по 10 округу в АР Крим Ахтема Чигойза.

У 2021 році депутат ініціював проєкт закону про скасування вільної економічної зони «Крим», після чого Рада скасувала відповідний закон, а також пов'язані з ним зміни до Податкового та Митного кодексів України. Таким чином, влада нашої країни не постачатиме воду на півострів до його деокупації.

Крім цього, Рустем Умєров активно працює над відновленням історичних та політичних прав кримськотатарського народу на державному рівні. Він виступав за прийняття двох важливих для кримських татар законопроєктів: про корінні народи та статус кримськотатарського народу.