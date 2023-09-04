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Рустем Умеров: цікаві факти з життя майбутнього міністра оборони

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рустем Умеров: цікаві факти з життя майбутнього міністра оборони
Рустем Умєров очолить Міністерство оборони України
фото: Facebook Рустем Умєров

Президент Зеленський очікує від Ради підтримки кандидата 

Олексій Рєзніков подав у відставку, і замість нього Міністерство оборони України має очолити Рустем Умєров. Про це заявив президент Володимир Зеленський у рамках свого традиційного вечірнього звернення у неділю, 3 вересня.

Глава нашої держави наголосив: «Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури».

Біографія та особисте життя

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді в сім'ї вихідців з Алушти в Криму, є етнічним кримським татарином та мусульманином. Закінчив Кримську школу-інтернат для обдарованих дітей Міносвіти та науки АР Крим, був стипендіатом з «Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), США». У Національній академії управління здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів.

Рустем Умеров: цікаві факти з життя майбутнього міністра оборони фото 1

З 2004 по 2010 Умєров обіймав різні керівні посади у компанії lifecell.

У 2016 році допомагав створювати «Фонд Культурної Спадщини».

У 2019 році Рустем Умєров став народним депутатом України від фракції «Голос» і очолив Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Він також був співголовою «Кримської платформи» та членом переговорної групи з РФ.

У 2021 році - нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за указом Президента України.

Рустем Умеров: цікаві факти з життя майбутнього міністра оборони фото 2

З вересня 2022 року очолює Фонд Державного майна.

Рустам Умєров одружений та має трьох дітей.

Робота з деокупації Криму

У 2007 році Умєров був співзасновником міжнародної організації «Bizin Qirim» та ГО «Земляцтво кримських татар», а з 2011 до 2013 року - «Фонду Розвитку Криму». У 2012 році він став співзасновником та членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації, був довіреною особою кандидата у народні депутати по 10 округу в АР Крим Ахтема Чигойза.

У 2021 році депутат ініціював проєкт закону про скасування вільної економічної зони «Крим», після чого Рада скасувала відповідний закон, а також пов'язані з ним зміни до Податкового та Митного кодексів України. Таким чином, влада нашої країни не постачатиме воду на півострів до його деокупації.

Рустем Умеров: цікаві факти з життя майбутнього міністра оборони фото 3

Крім цього, Рустем Умєров активно працює над відновленням історичних та політичних прав кримськотатарського народу на державному рівні. Він виступав за прийняття двох важливих для кримських татар законопроєктів: про корінні народи та статус кримськотатарського народу.

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Теги: Верховна Рада міністр депутат Міноборони Рустем Умеров

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