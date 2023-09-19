Тиждень самовизначення

Чотири важливі події цього тижня, які можуть вплинути на наше майбутнє

1. Генасамблея ООН, де, як очікується, Байден запропонує реформу Радбезу (зокрема, за рахунок включення нових членів). З того, що я прочитала у ЗМІ, є намір включити п'ять або шість нових постійних членів (зокрема Індію, Бразилію, Німеччину, Японію, ПАР).

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2. Виступ Зеленського на майданчику ООН, де він представить бачення України справедливого миру – у цьому сенсі показовою буде реакція так званих нейтпальних країн.

3. Зустріч президентів України та США, а також зустрічі Зеленського (закриті та відкриті) з демократами та республіканцями (в контексті прийняття рішення про додаткову допомогу на понад 20 млрд дол).

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4. Початок розгляду у Міжнародному суді справедливості справи щодо агресії РФ. Росія, яка (лише вдумайтесь!) пояснює війну «запобіганням геноциду», прогнозовано «відморозилась», і не буде присутня на засіданні.