Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Тиждень самовизначення

glavcom.ua
Зеленський має знову зустрітится із Байденом
фото з відкритих джерел

Чотири важливі події цього тижня, які можуть вплинути на наше майбутнє

1. Генасамблея ООН, де, як очікується, Байден запропонує реформу Радбезу (зокрема, за рахунок включення нових членів). З того, що я прочитала у ЗМІ, є намір включити п'ять або шість нових постійних членів (зокрема Індію, Бразилію, Німеччину, Японію, ПАР).

2. Виступ Зеленського на майданчику ООН, де він представить бачення України справедливого миру – у цьому сенсі показовою буде реакція так званих нейтпальних країн.

3. Зустріч президентів України та США, а також зустрічі Зеленського (закриті та відкриті) з демократами та республіканцями (в контексті прийняття рішення про додаткову допомогу на понад 20 млрд дол).

4. Початок розгляду у Міжнародному суді справедливості справи щодо агресії РФ. Росія, яка (лише вдумайтесь!) пояснює війну «запобіганням геноциду», прогнозовано «відморозилась», і не буде присутня на засіданні.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Джозеф Байден росія війна ООН Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Показові виступи російських бійців відбулися в Електросталі
Під Москвою росгвардія стріляла у глядачів шоу: є поранені (відео)
21 серпня, 06:56
Стало відомо, чи поїде Путін в Індію на саміт G20
Стало відомо, чи поїде Путін в Індію на саміт G20
25 серпня, 14:15
Вибухи прогриміли у Пскові
Масована атака дронів на Росію: окупанти повідомили про наслідки
30 серпня, 06:31
Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень
Ворог наступає на сході: результати пекельних боїв
25 серпня, 19:25
Європа та США думають, як інтегрувати українок у суспільство
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
5 вересня, 08:56
Перелік необхідних речей для кожного є різним
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
13 вересня, 18:28
Новий заколот в Росії не нагадуватиме «похід на Москву», який намагалися здійснити «вагнерівці»
У Росії назріває новий заколот – Данілов
Сьогодні, 03:09
Російських дітей вигнали на залізничну станцію зустрічати північнокорейського диктатора
Росія відправлятиме своїх школярів до Північної Кореї
16 вересня, 09:45
Зеленський розповів, що змусить росіян втекти з півдня України
Зеленський розповів, що змусить росіян втекти з півдня України
11 вересня, 08:26

Олеся Яхно

Тиждень самовизначення
Тиждень самовизначення
Захід обрав варіант довгої війни в Україні
Захід обрав варіант довгої війни в Україні
Чотири найбільш поширені міфи про військову допомогу Україні
Чотири найбільш поширені міфи про військову допомогу Україні
Декларація саміту G20 та вплив Заходу на країни, що розвиваються
Декларація саміту G20 та вплив Заходу на країни, що розвиваються
Захід обрав розтягнуту у часі війну
Захід обрав розтягнуту у часі війну
Про зустріч Путіна та Ердогана
Про зустріч Путіна та Ердогана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
9024
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8585
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
7467
Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту: МЗС відреагувало
7293
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
5932
Росіяни перекидають на Куп'янський напрямок додаткові підрозділи

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту