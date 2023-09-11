Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вишки Бойка» у Чорному морі повернулися під контроль України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вишки Бойка» у Чорному морі повернулися під контроль України (відео)
фото з відкритих джерел

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї

Україна повернула під контроль т.зв. вишки Бойка. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

«Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

«Вишки Бойка» – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.

Читайте також: Ракетний удар залишив Крим без газу, а окупантів без «очей»: що відомо про «вишки Бойка»
Теги: Україна літак Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти використовували вкрадені у України бурові платформи для виконання військових завдань
Ракетний удар залишив Крим без газу, а окупантів без «очей»: що відомо про «вишки Бойка»
22 червня, 2022, 10:08
Бурова платформа «Чорноморнафтогазу»  була незаконно захоплена Росією після окупації Криму
«Вишки Бойка» у Чорному морі досі горять – полум’я видно з космосу (фото)
22 липня, 2022, 11:58
Окупанти також використовують бурові платформи для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки
Британська розвідка: ЗСУ ведуть бої з росіянами за «вишки Бойка» у Чорному морі
27 серпня, 14:03

Події в Україні

В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
Експерт позитивно оцінив стан підготовки енергетичних компаній до зими
Експерт позитивно оцінив стан підготовки енергетичних компаній до зими
«Вишки Бойка» у Чорному морі повернулися під контроль України (відео)
«Вишки Бойка» у Чорному морі повернулися під контроль України (відео)
Окупанти атакували «Шахедами» батьківщину Кучми (фото)
Окупанти атакували «Шахедами» батьківщину Кучми (фото)
ЗСУ за минулу добу знищили шість російських човнів
ЗСУ за минулу добу знищили шість російських човнів
Атака на Дніпропетровщину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Атака на Дніпропетровщину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Про залучення до війни населення України
49K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
46K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
35K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
23K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
15K
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
9 вересня, 06:47

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту