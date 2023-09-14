Росія виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа – New York Times

Російські підприємства поки що не встигають за армією окупантів, яка надто швидко витрачає боєприпаси

Країна Путіна зуміла подолати санкційний тиск і тепер може виробляти більше ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними.

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Росії вдалося подолати санкції та заходи експортного контролю, запроваджені Заходом, і вона збільшила виробництво ракет, перевищивши рівень до початку війни, про що говорять американські, європейські та українські офіційні особи. У наступні місяці Україна буде особливо вразливою для ракетних ударів, які наносяться все частіше.

Витративши понад $40 млрд на постачання зброї Україні, Сполучені Штати також зробили обмеження російських військових постачань ключовою складовою своєї стратегії надання допомоги Києву.

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За оцінками американських представників, через санкції Росія на початку повномасштабного вторгнення була змушена щонайменше на шість місяців різко скоротити виробництво ракет та іншої зброї. Але до кінця 2022 року російська військова промисловість почала знову набирати темпи. Це сьогодні визнають американські офіційні особи, які погодилися поділитися своїми оцінками за умови дотримання анонімності.

Росія послабила американські механізми експортного контролю за допомогою своїх розвідслужб та міністерства оборони. Сьогодні існує ціла мережа, яка нелегально, контрабандним шляхом експортує найважливіші компоненти до інших країн, звідки їх легше та простіше постачати до Росії. Менш ніж за рік із лютого 2022 року Росія перебудувала торгівлю найважливішими деталями та комплектуючими. Американські та європейські регулятори намагаються спільними зусиллями обмежити експорт мікросхем до Росії, проте їм не вдається зупинити постачання через країни, які пов'язані з Росією.

Той факт, що Росія розширила військове виробництво, викликає особливе занепокоєння, тому що Москва завдає ударів по позиціях української армії на лінії фронту, ракети вражають електромережі та інші ключові об'єкти інфраструктури, а також наводять жах на населення у містах. Влада побоюється, що збільшення запасів ракет обіцяє особливо похмуру та холодну зиму мешканцям України.

У жовтні 2022 року США зібрали у Вашингтоні керівників зарубіжних держав у спробі посилити санкції проти російської економіки. На той час американське керівництво заявляло, що санкції та заходи експортного контролю працюють, тому що не дають країнам відправляти мікрочіпи, друковані плати, процесори та інші компоненти, які застосовуються в системах високоточної зброї, а також деталі для дизельних двигунів, вертольотів та танків.

Наразі США та Євросоюз мають загальний перелік із 38 категорій товарів, експорт яких до Росії заборонено. Американські чиновники заявляють, що дев'ять із 38 позицій, а це головним чином мікроелектроніка, необхідна для управління ракетами та дронами, є найвищим пріоритетом, і вони блокуються насамперед.



Американські та європейські чиновники працюють із банками, розробляючи систему оповіщення, щоб інформувати уряди про можливі порушення санкцій. На сьогодні американські банки попередили уряд США про 400 підозрілих транзакцій. Міністерство торгівлі використало приблизно третину таких сигналів щодо підозрілої діяльності у своїх розслідуваннях.

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31 серпня міністерство торгівлі звинуватило трьох підозрюваних у причетності до незаконних російських закупівель. Одного з них, громадянина Німеччини та Росії Артура Петрова, було заарештовано, і міністерство юстиції звинуватило його в порушенні заходів експортного контролю.

Петрова звинувачують у придбанні мікроелектроніки в американських експортерів з метою її відправлення на Кіпр, Латвію чи Таджикистан. Коли товари приходили до цих країн, інші компанії відправляли їх далі, і зрештою вони потрапляли до Росії.

Однією з проблем для американського уряду є те, що Росії не потрібні найякісніші чіпи з верхнього цінового сегмента, які простіше відстежити. Їй потрібні мікросхеми широкого попиту, які використовуються на різних виробництвах, а не тільки для виготовлення керованих ракет.

Американські та західні чиновники кажуть, що є й добрі новини. Російські підприємства поки що не встигають за армією, яка надто швидко витрачає боєприпаси та доводить до повного зносу бойову техніку. Наприклад, хоча Росія ось-ось вийде на виробничий показник два мільйони снарядів на рік, торік вона витратила 10 мільйонів артилерійських боєприпасів. Через це Москва всіма силами шукає додаткових джерел постачання для поповнення запасів. Останнім часом вона намагається укласти відповідну угоду із Північною Кореєю.

Як пише The New York Times, хоча Москві вдається ввозити процесори та друковані плати, вона відчуває дефіцит ракетного палива та елементарної вибухівки. Завозити такі матеріали набагато складніше, ніж чіпи. Цей дефіцит може завадити Москві збільшити виробництво боєприпасів, ракет та бомб.

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Нарощування військового виробництва в Росії дорого обходиться російській економіці, особливо зараз, коли підвищуються відсоткові ставки. Санкції негативно відбилися на загальному стані економіки РФ, та й долати експортні заборони Заходу досить дорого, кажуть американські та західні чиновники. Високопоставлений західний чиновник із військового відомства розповів, що Росія перевела на військові рейки майже третину своєї підприємницької економіки. Країні не вистачає робочих рук, і домагатися підвищення промислових показників стає дедалі складніше.

Влітку Росія стала рідше завдавати ударів по українській енергосистемі. Проте українські та західні аналітики вважають, що з приходом холодів вона може відновити свою кампанію проти Києва, сподіваючись, що це послабить рішучість українців боротися.

Американські керівники сподіваються, що стійкі поставки боєприпасів для ППО та додаткова допомога допоможуть Україні ефективніше відбивати російські ракетні удари у разі їх посилення. А українські оборонні позиції в деяких випадках стають дедалі міцнішими.