Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа – New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа – New York Times
Оборонна промисловість Росії хитрощами обходить санкції
фото з відкритих джерел

Російські підприємства поки що не встигають за армією окупантів, яка надто швидко витрачає боєприпаси

Країна Путіна зуміла подолати санкційний тиск і тепер може виробляти більше ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними.

Росії вдалося подолати санкції та заходи експортного контролю, запроваджені Заходом, і вона збільшила виробництво ракет, перевищивши рівень до початку війни, про що говорять американські, європейські та українські офіційні особи. У наступні місяці Україна буде особливо вразливою для ракетних ударів, які наносяться все частіше.

Витративши понад $40 млрд на постачання зброї Україні, Сполучені Штати також зробили обмеження російських військових постачань ключовою складовою своєї стратегії надання допомоги Києву.

За оцінками американських представників, через санкції Росія на початку повномасштабного вторгнення була змушена щонайменше на шість місяців різко скоротити виробництво ракет та іншої зброї. Але до кінця 2022 року російська військова промисловість почала знову набирати темпи. Це сьогодні визнають американські офіційні особи, які погодилися поділитися своїми оцінками за умови дотримання анонімності.

Росія послабила американські механізми експортного контролю за допомогою своїх розвідслужб та міністерства оборони. Сьогодні існує ціла мережа, яка нелегально, контрабандним шляхом експортує найважливіші компоненти до інших країн, звідки їх легше та простіше постачати до Росії.  Менш ніж за рік із лютого 2022 року Росія перебудувала торгівлю найважливішими деталями та комплектуючими. Американські та європейські регулятори намагаються спільними зусиллями обмежити експорт мікросхем до Росії, проте їм не вдається зупинити постачання через країни, які пов'язані з Росією.

Той факт, що Росія розширила військове виробництво, викликає особливе занепокоєння, тому що Москва завдає ударів по позиціях української армії на лінії фронту, ракети вражають електромережі та інші ключові об'єкти інфраструктури, а також наводять жах на населення у містах. Влада побоюється, що збільшення запасів ракет обіцяє особливо похмуру та холодну зиму мешканцям України.

У жовтні 2022 року США зібрали у Вашингтоні керівників зарубіжних держав у спробі посилити санкції проти російської економіки. На той час американське керівництво заявляло, що санкції та заходи експортного контролю працюють, тому що не дають країнам відправляти мікрочіпи, друковані плати, процесори та інші компоненти, які застосовуються в системах високоточної зброї, а також деталі для дизельних двигунів, вертольотів та танків.

Наразі США та Євросоюз мають загальний перелік із 38 категорій товарів, експорт яких до Росії заборонено. Американські чиновники заявляють, що дев'ять із 38 позицій, а це головним чином мікроелектроніка, необхідна для управління ракетами та дронами, є найвищим пріоритетом, і вони блокуються насамперед.
 
Американські та європейські чиновники працюють із банками, розробляючи систему оповіщення, щоб інформувати уряди про можливі порушення санкцій. На сьогодні американські банки попередили уряд США про 400 підозрілих транзакцій. Міністерство торгівлі використало приблизно третину таких сигналів щодо підозрілої діяльності у своїх розслідуваннях.

31 серпня міністерство торгівлі звинуватило трьох підозрюваних у причетності до незаконних російських закупівель. Одного з них, громадянина Німеччини та Росії Артура Петрова, було заарештовано, і міністерство юстиції звинуватило його в порушенні заходів експортного контролю.

Петрова звинувачують у придбанні мікроелектроніки в американських експортерів з метою її відправлення на Кіпр, Латвію чи Таджикистан. Коли товари приходили до цих країн, інші компанії відправляли їх далі, і зрештою вони потрапляли до Росії.

Однією з проблем для американського уряду є те, що Росії не потрібні найякісніші чіпи з верхнього цінового сегмента, які простіше відстежити. Їй потрібні мікросхеми широкого попиту, які використовуються на різних виробництвах, а не тільки для виготовлення керованих ракет.

Американські та західні чиновники кажуть, що є й добрі новини. Російські підприємства поки що не встигають за армією, яка надто швидко витрачає боєприпаси та доводить до повного зносу бойову техніку. Наприклад, хоча Росія ось-ось вийде на виробничий показник два мільйони снарядів на рік, торік вона витратила 10 мільйонів артилерійських боєприпасів. Через це Москва всіма силами шукає додаткових джерел постачання для поповнення запасів. Останнім часом вона намагається укласти відповідну угоду із Північною Кореєю.

Як пише The New York Times, хоча Москві вдається ввозити процесори та друковані плати, вона відчуває дефіцит ракетного палива та елементарної вибухівки. Завозити такі матеріали набагато складніше, ніж чіпи. Цей дефіцит може завадити Москві збільшити виробництво боєприпасів, ракет та бомб.

Нарощування військового виробництва в Росії дорого обходиться російській економіці, особливо зараз, коли підвищуються відсоткові ставки. Санкції негативно відбилися на загальному стані економіки РФ, та й долати експортні заборони Заходу досить дорого, кажуть американські та західні чиновники. Високопоставлений західний чиновник із військового відомства розповів, що Росія перевела на військові рейки майже третину своєї підприємницької економіки. Країні не вистачає робочих рук, і домагатися підвищення промислових показників стає дедалі складніше.

Влітку Росія стала рідше завдавати ударів по українській енергосистемі. Проте українські та західні аналітики вважають, що з приходом холодів вона може відновити свою кампанію проти Києва, сподіваючись, що це послабить рішучість українців боротися.

Американські керівники сподіваються, що стійкі поставки боєприпасів для ППО та додаткова допомога допоможуть Україні ефективніше відбивати російські ракетні удари у разі їх посилення. А українські оборонні позиції в деяких випадках стають дедалі міцнішими.

Читайте також: Уперше в історії. Чому атака на ворожі кораблі у Севастополі – це новий етап війни
Теги: росія населення влада боєприпаси Україна Таджикистан військові чиновник промисловість Міністерство юстиції експорт санкції Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин конструював нову російську ідентичність, безправну смерть вдало обгорнув військовим бахвальством і гедонізмом найманців
«Вагнер» – психічна хвороба
24 серпня, 12:21
У Болгарії вважають, що закінчення війни залежить від України, а головна умова для цього – повне відновлення її територіальної цілісності
Болгарія не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі
18 серпня, 20:51
Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання
Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання
3 вересня, 06:20
Найчастіше перекладачі недостатньо кваліфіковані – як від української сторони, так і від західних країн, що викликає багато складнощів
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
28 серпня, 13:01
У першій декаді нинішнього вересня буде спекотно
Синоптики здивували прогнозом на вересень
29 серпня, 08:11
Глави МЗС Туреччини та Росії зустрілися для перемовин
Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
31 серпня, 20:30
Наступного тижня США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном – Reuters
Наступного тижня США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном – Reuters
5 вересня, 13:00
Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів
Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область
Вчора, 14:17
До лютого 2022 року Україна отримувала ядерне паливо виключно з Росії
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
Сьогодні, 09:46

Економіка

Росія виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа – New York Times
Росія виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа – New York Times
У Польщі на 40% зросла кількість російських підприємців – Rzeczpospolita
У Польщі на 40% зросла кількість російських підприємців – Rzeczpospolita
Соратник Орбана звинуватив Україну в проблемах Угорщини
Соратник Орбана звинуватив Україну в проблемах Угорщини
Швейцарські фермери відверто розповіли, чому не продають бізнес у Росії
Швейцарські фермери відверто розповіли, чому не продають бізнес у Росії
КНДР вже постачає ракети Росії. Розвідка назвала терміни
КНДР вже постачає ракети Росії. Розвідка назвала терміни
Індія втрачає до 80% вирощених фруктів та овочів через одну причину
Індія втрачає до 80% вирощених фруктів та овочів через одну причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
19K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
17K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена
8519
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7248
Стало відомо, де поховали Яна Табачника. Родина повідомила деталі
5914
Ми все ще можемо програти цю війну

Новини

Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту