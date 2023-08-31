Воллес прийшов у політику до шотландського парламенту в 1999 році

Воллес ще місяць тому заявив про наміри піти з посади під час наступної перестановки в британському уряді

Британський міністр оборони Бен Воллес подав заяву про відставку. Про це він повідомив у Twitter.

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«Це все, шановні! Було честю служити цій великій нації», – написав Воллес.

Як пише Sky news, очікується, що прем'єр Сунак сьогодні призначить нового очільника відомства.

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Сам Воллес ще місяць тому заявив про наміри піти з посади під час наступної перестановки в британському уряді. «Я прийшов у політику до шотландського парламенту в 1999 році. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка», – казав Воллес минулого місяця.

Зазначимо, Financial Times розкрили ім’я нового міністра оборони Британії, співрозмовники видання називають фаворитом нинішнього главу міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Сполученого Королівства Гранта Шеппса. У разі призначення портфель міністра оборони стане вже п'ятим для 44-річного політика, який обіймав посаду міністра транспорту (2019-2022), міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії (2022-2023), а протягом тижня також обіймав посаду голови МВС в уряді Ліз Трас.

До слова, навесні 2022 року Грант Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країну через напад Росії.

Також Шеппс на посаді міністра транспорту допоміг створити потужну антиросійську транспортну коаліцію.