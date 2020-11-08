Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан оголосив про взяття міста Шуша
«Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації» – Алієв
Місто Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху
Президент Азербайджану Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє азербайджанське інформагентство Report.
Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху, воно розташоване за 11 кілометрів від «столиці» самопроголошеної республіки – Степанакерта.
«Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації. Шуша – наш! Карабах – наш! У зв’язку з цим, я від щирого серця вітаю весь азербайджанський народ! Від щирого серця вітаю всіх шушінцев!», – заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Алієв зазначив, що дата 8 листопада назавжди увійде в історію країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу.
З боку Вірменії коментарів про це поки немає.
Повний список населених пунктів Нагірного Карабаху, контроль над якими вже встановив Азербайджан, опублікований на сайті військового відомства країни.
15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.
Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.