Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан оголосив про взяття міста Шуша

Місто Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє азербайджанське інформагентство Report.

Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху, воно розташоване за 11 кілометрів від «столиці» самопроголошеної республіки – Степанакерта.

«Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації. Шуша – наш! Карабах – наш! У зв’язку з цим, я від щирого серця вітаю весь азербайджанський народ! Від щирого серця вітаю всіх шушінцев!», – заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Алієв зазначив, що дата 8 листопада назавжди увійде в історію країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу.

З боку Вірменії коментарів про це поки немає.

Повний список населених пунктів Нагірного Карабаху, контроль над якими вже встановив Азербайджан, опублікований на сайті військового відомства країни.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.

Читайте також: