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    Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан оголосив про взяття міста Шуша

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    <p>&laquo;Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації&raquo; &ndash; Алієв</p> - Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан оголосив про взяття міста Шуша

    «Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації» – Алієв

    Місто Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.

    Про це повідомляє азербайджанське інформагентство Report.

    Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху, воно розташоване за 11 кілометрів від «столиці» самопроголошеної республіки – Степанакерта.

    «Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації. Шуша – наш! Карабах – наш! У зв’язку з цим, я від щирого серця вітаю весь азербайджанський народ! Від щирого серця вітаю всіх шушінцев!», – заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

    Алієв зазначив, що дата 8 листопада назавжди увійде в історію країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу.

    З боку Вірменії коментарів про це поки немає.

    Повний список населених пунктів Нагірного Карабаху, контроль над якими вже встановив Азербайджан, опублікований на сайті військового відомства країни.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.

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    армія війна Азербайджан Ільхам Алієв місто звільнення
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