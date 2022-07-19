Вірус Марбург: у Гані загинуло двоє людей від смертельної хвороби

Гана підтвердила два випадки смертоносного вірусу Марбург

Гана підтвердила перші два випадки високоінфекційної хвороби Марбург. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я у своїй заяві.

Організація звернула увагу на хворобу після того, як у двох не пов’язаних між собою пацієнтів із південного регіону Ашанті в Гані тест на цей вірус дав позитивний результат. Пізніше пацієнти померли. У них спостерігалися такі симптоми, як діарея, лихоманка, нудота та блювота, повідомила ВООЗ, додавши, що ведеться спостереження за понад 90 контактами.

Марбург — це високоінфекційна вірусна геморагічна лихоманка, яка належить до тієї ж сім’ї, що й більш відома хвороба, викликана вірусом Ебола, і за даними ВООЗ має коефіцієнт летальності до 88%.

«Захворювання починається раптово, з високої температури, сильного головного болю та нездужання», – йдеться у повідомленні.

Вірус передається людині від плодових кажанів, а потім може передаватися від людини до людини через прямий контакт із рідинами організму інфікованих людей або поверхнями та матеріалами, забрудненими цими рідинами, пояснила ВООЗ.

Наразі немає схвалених вакцин або противірусних засобів для лікування вірусу Марбург. Однак, за словами ВООЗ, шанси пацієнта на виживання можна підвищити за допомогою догляду, включаючи пероральну або внутрішньовенну регідратацію та лікування специфічних симптомів.

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